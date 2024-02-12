أول دولة أوروبية تصدر حكما ضد الطائرات الاسرائيلية الحربية المهاجمة في غزة

الإثنين 12 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 151

أمرت محكمة الاستئناف الهولندية اليوم الاثنين، الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل في غضون 7 أيام.

وقالت المحكمة بعدما نظرت في طلب تقدمت به منظمات حقوقية: "لا يمكن إنكار أن هناك خطرا واضحا في استخدام أجزاء إف-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وأشارت المنظمات إلى أن تزويد إسرائيل بهذه القطع يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة ترتكبها إسرائيل في حربها ضد "حماس".

كما يأتي بعد نحو شهر من أمر صادر عن محكمة العدل الدولية، وبناء على دعوى أقامتها جنوب إفريقيا، لإسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلا أن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار