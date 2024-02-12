آخر الاخبار

الجيش العماني يكسر شوكة البرتغاليين في ضربه قاضبة بـ 4 سفن و18 زورقا أول دولة أوروبية تصدر حكما ضد الطائرات الاسرائيلية الحربية المهاجمة في غزة عاجل: العليمي يحدد للحكومة اولويات المرحلة المقبلة ويوجه بمنع سفر المسئولين منتخب المغرب يتلقى ضربة موجعة قبل كأس إفريقيا المبعوث الأممي يصل مدينة تعز المحاصرة البنتاغون: ''إدخال وزير الدفاع الأميركي إلى قسم العناية المركزة'' تصريحات للرئيس الجيبوتي حول الوضع في باب المندب وخليج عدن وموقف بلاده من الحرب على غزة الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية ويقولون بأن الإصابة كانت دقيقة إعلان للراغبين في أداء فريضة الحج من داخل السعودية محافظة مأرب تحيي ذكرى ثورة 11فبراير وبن غريب يدعو اليمنيين لمواصلة النضال حتى استعادة الدولة والعاصمة

أول دولة أوروبية تصدر حكما ضد الطائرات الاسرائيلية الحربية المهاجمة في غزة

الإثنين 12 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 151

 

أمرت محكمة الاستئناف الهولندية اليوم الاثنين، الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل في غضون 7 أيام.

وقالت المحكمة بعدما نظرت في طلب تقدمت به منظمات حقوقية: "لا يمكن إنكار أن هناك خطرا واضحا في استخدام أجزاء إف-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وأشارت المنظمات إلى أن تزويد إسرائيل بهذه القطع يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة ترتكبها إسرائيل في حربها ضد "حماس".

كما يأتي بعد نحو شهر من أمر صادر عن محكمة العدل الدولية، وبناء على دعوى أقامتها جنوب إفريقيا، لإسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلا أن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار

إقراء أيضاً
البنتاغون: ''إدخال وزير الدفاع الأميركي إلى قسم العناية المركزة''
إعلان للراغبين في أداء فريضة الحج من داخل السعودية
100 شهيد بعدوان إسرائيلي غير مسبوق على رفح جنوبي قطاع غزة
أردوغان يصل اليوم إلى دولة خليجية وبعدها إلى مصر
وسائل إعلام صهيونية تزف نبأ صادم لقادة الاحتلال.. هذا ما تعرض له جيش الإحتلال جن
القسام توجّه رسالة غير سارة لجيش العدو الصهيوني.. وتبث مقطع فيديو
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول