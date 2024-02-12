منتخب المغرب يتلقى ضربة موجعة قبل كأس إفريقيا

الإثنين 12 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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يواجه الظهير الأيمن المغربي نصير مزراوي خطر الغياب عن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع ناديه بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وكشف بايرن ميونيخ في بيان يوم الأربعاء، أن مزراوي أصيب خلال الفوز على مانشستر يونايتد 1-0 أمس الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا حيث تم استبداله بين شوطي اللقاء.

وأوضح البايرن أن الفحوصات التي أجراها القسم الطبي للنادي للمدافع المغربي يوم الأربعاء، أكدت إصابته بتمزق عضلي في فخذه الأيسر.

ولم يكشف النادي البافاري عن المدة التي سيحتاجها مزراوي للتعافي من إصابته، لكن صحيفة "بيلد" الألمانية، توقعت غيابه عن الملاعب لستة أسابيع.

وبالتالي، سيغيب مزراوي عن المباراتين الأخيرتين للبايرن هذا العام ضد شتوتغارت وفولفسبورغ ضمن منافسات الدوري الألماني، كما باتت مشاركته مع منتخب المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير ولغاية 11 فبراير المقبلين، في خطر.

ويفتتح المنتخب المغربي مشاركته في البطولة القارية في 17 يناير أمام منتخب تنزانيا ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا الكونغو الديمقراطية وزامبيا