المبعوث الأممي يصل مدينة تعز المحاصرة البنتاغون: ''إدخال وزير الدفاع الأميركي إلى قسم العناية المركزة'' تصريحات للرئيس الجيبوتي حول الوضع في باب المندب وخليج عدن وموقف بلاده من الحرب على غزة الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية ويقولون بأن الإصابة كانت دقيقة إعلان للراغبين في أداء فريضة الحج من داخل السعودية محافظة مأرب تحيي ذكرى ثورة 11فبراير وبن غريب يدعو اليمنيين لمواصلة النضال حتى استعادة الدولة والعاصمة كنز عمره 3 آلاف عام يحيّر العلماء.. معدنه من خارج الأرض 100 شهيد بعدوان إسرائيلي غير مسبوق على رفح جنوبي قطاع غزة أردوغان يصل اليوم إلى دولة خليجية وبعدها إلى مصر الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يعزز صدارته من دون مبابي
وصل المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبيرغ، اليوم الإثنين، إلى مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) قادما من مدينة المخا غرب المحافظة
وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها المبعوث للمدينة المحاصرة منذ تعيينه في منصبه.
وسيلتقي المبعوث مسئولين في السلطة المحلية بتعز.
وتفرض جماعة الحوثي حصارا متواصلا على مدينة تعز منذ تسع سنوات، ولم تلقى مطالبات رفع الحصار اي تجاوب ولم تنجح الأمم المتحدة في الضغط على الحوثيين لرفع هذا الحصار الجائر.