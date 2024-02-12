المبعوث الأممي يصل مدينة تعز المحاصرة

الإثنين 12 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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وصل المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبيرغ، اليوم الإثنين، إلى مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) قادما من مدينة المخا غرب المحافظة

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها المبعوث للمدينة المحاصرة منذ تعيينه في منصبه.

وسيلتقي المبعوث مسئولين في السلطة المحلية بتعز.

وتفرض جماعة الحوثي حصارا متواصلا على مدينة تعز منذ تسع سنوات، ولم تلقى مطالبات رفع الحصار اي تجاوب ولم تنجح الأمم المتحدة في الضغط على الحوثيين لرفع هذا الحصار الجائر.