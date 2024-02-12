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البنتاغون: ''إدخال وزير الدفاع الأميركي إلى قسم العناية المركزة''

الإثنين 12 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الإثنين، إدخال وزير الدفاع، لويد أوستن، إلى قسم"العناية المركزة، وذلك بعد دخوله المستشفى إثر تعرضه لمشكلة طارئة في المثانة.

وأوضحت في بيان صحفي، أنه تم نقل الوزير (70 عاما) إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري لفحصه..مشيرة الى انه وبعد سلسلة من التحاليل وتقييم الوضع، أٌدخل إلى قسم العناية المركزة للحصول على الرعاية والخضوع للمراقبة الدقيقة.

ولفت البيان إلى أنه لا يمكن تحديد مدة بقاء الوزير في المستشفى، وسيتم الإدلاء بتحديثات أخرى حول حالته الصحية في أقرب وقت ممكن.

وكان أوستن قد نُقل إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند في 22 ديسمبر، للعلاج من سرطان البروستاتا.

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