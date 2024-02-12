الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية ويقولون بأن الإصابة كانت دقيقة

الإثنين 12 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلنت جماعة الحوثي صباح اليوم الاثنين ان قواتها البحرية استهدفت سفينة "ستار أيرس" الأمريكية بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وقالت ان الإصابة كانت دقيقة.

المتحدث العسكري قال في بيان -تابعه مأرب برس- انهم مستمرون في تنفيذ قرار منع الملاحة الاسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار،حد تعبيره.

واضاف: ''لن تتردد قواتنا في تنفيذ المزيد من العمليات ردا على الجرائم الصهيونية بحق إخواننا في غزة وكذلك ردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا''.

وكانت أمبري لأمن الملاحة البحرية قالت في وقت سابق اليوم ان سفينة مملوكة لجهة يونانية ترفع علم جزر مارشال ابلغت عن رصد مقذوف قبالة جيبوتي.

واضافت: تلقينا معلومات تفيد بأن السفينة تعرضت للاستهداف بصواريخ في حادثتين خلال 20 دقيقة.