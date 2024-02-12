البنتاغون: ''إدخال وزير الدفاع الأميركي إلى قسم العناية المركزة'' تصريحات للرئيس الجيبوتي حول الوضع في باب المندب وخليج عدن وموقف بلاده من الحرب على غزة الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية ويقولون بأن الإصابة كانت دقيقة إعلان للراغبين في أداء فريضة الحج من داخل السعودية محافظة مأرب تحيي ذكرى ثورة 11فبراير وبن غريب يدعو اليمنيين لمواصلة النضال حتى استعادة الدولة والعاصمة كنز عمره 3 آلاف عام يحيّر العلماء.. معدنه من خارج الأرض 100 شهيد بعدوان إسرائيلي غير مسبوق على رفح جنوبي قطاع غزة أردوغان يصل اليوم إلى دولة خليجية وبعدها إلى مصر الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يعزز صدارته من دون مبابي وسائل إعلام صهيونية تزف نبأ صادم لقادة الاحتلال.. هذا ما تعرض له جيش الإحتلال جنوب خان يونس
اعلنت جماعة الحوثي صباح اليوم الاثنين ان قواتها البحرية استهدفت سفينة "ستار أيرس" الأمريكية بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وقالت ان الإصابة كانت دقيقة.
المتحدث العسكري قال في بيان -تابعه مأرب برس- انهم مستمرون في تنفيذ قرار منع الملاحة الاسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار،حد تعبيره.
واضاف: ''لن تتردد قواتنا في تنفيذ المزيد من العمليات ردا على الجرائم الصهيونية بحق إخواننا في غزة وكذلك ردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا''.
وكانت أمبري لأمن الملاحة البحرية قالت في وقت سابق اليوم ان سفينة مملوكة لجهة يونانية ترفع علم جزر مارشال ابلغت عن رصد مقذوف قبالة جيبوتي.
واضافت: تلقينا معلومات تفيد بأن السفينة تعرضت للاستهداف بصواريخ في حادثتين خلال 20 دقيقة.