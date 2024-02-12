البنتاغون: ''إدخال وزير الدفاع الأميركي إلى قسم العناية المركزة'' تصريحات للرئيس الجيبوتي حول الوضع في باب المندب وخليج عدن وموقف بلاده من الحرب على غزة الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية ويقولون بأن الإصابة كانت دقيقة إعلان للراغبين في أداء فريضة الحج من داخل السعودية محافظة مأرب تحيي ذكرى ثورة 11فبراير وبن غريب يدعو اليمنيين لمواصلة النضال حتى استعادة الدولة والعاصمة كنز عمره 3 آلاف عام يحيّر العلماء.. معدنه من خارج الأرض 100 شهيد بعدوان إسرائيلي غير مسبوق على رفح جنوبي قطاع غزة أردوغان يصل اليوم إلى دولة خليجية وبعدها إلى مصر الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يعزز صدارته من دون مبابي وسائل إعلام صهيونية تزف نبأ صادم لقادة الاحتلال.. هذا ما تعرض له جيش الإحتلال جنوب خان يونس
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، فتح باب التسجيل لموسم الحج المقبل أمام الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم المقبل من داخل المملكة.
وأضافت الوزارة، أن باقات موسم الحج لعام 1445 هجري الموافق 2024 ميلادي متاحة عبر تطبيق (نسك) أو موقع الوزارة http://Localhaj.haj.gov.sa