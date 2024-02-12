إعلان للراغبين في أداء فريضة الحج من داخل السعودية

الإثنين 12 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، فتح باب التسجيل لموسم الحج المقبل أمام الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم المقبل من داخل المملكة.

وأضافت الوزارة، أن باقات موسم الحج لعام 1445 هجري الموافق 2024 ميلادي متاحة عبر تطبيق (نسك) أو موقع الوزارة http://Localhaj.haj.gov.sa