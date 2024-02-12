أردوغان يصل اليوم إلى دولة خليجية وبعدها إلى مصر

الإثنين 12 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 43

يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية إلى الإمارات للمشاركة كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات التي تقام في دبي، ومنها إلى مصر وذلك في الفترة بين 12 - 14 فبراير الجاري.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن أردوغان سيشارك يوم 13 فبراير بصفة ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات التي ستقام في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وأوضحت في بيان نشرته أمس الأحد أن أردوغان سيلقي كلمة رئيسية في القمة، التي تجمع مسؤولين حكوميين من مختلف البلدان وممثلين عن المنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني ومراكز الفكر ووسائل الإعلام ورجال وسيدات الأعمال.

وأيضا من المنتظر أن يعقد أردوغان اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة، وفي مقدمتهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفيما يتعلق بزيارة الرئيس التركي إلى القاهرة، بينت دائرة الاتصال أن المحادثات التي ستجري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "ستركز على الخطوات الممكن اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين تركيا ومصر وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى".

ولفتت إلى أن أجندة أعمال الزيارة تتضمن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن العلاقات الثنائية. المصدر: الأناضول أخبار