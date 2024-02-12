الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يعزز صدارته من دون مبابي

الإثنين 12 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تابع باريس سان جيرمان حامل اللقب عروضه القوية في الدوري الفرنسي وحقق فوزه الثالث تواليا عقب تخطيه ضيفه ليل 3-1 في ظل غياب نجمه كيليان مبابي، وذلك ضمن المرحلة الـ21.

وباغت ليل الذي دخل إلى اللقاء وهو لم يخسر في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري قبل أن يسقط بشكل مفاجئ أمام ليون في الدور الرابع لكأس فرنسا 1-2، سان جيرمان، مفتتحا التسجيل بعد ست دقائق فقط من انطلاق المباراة بفضل التركي يوسف يازجي، لكن النادي الباريسي رد بسرعة معادلا النتيجة عبر البرتغالي غونسالو راموش في الدقيقة العاشرة.

وساعد لاعب ليل، البرازيلي ألكساندرو ريبيرو، سان جيرمان على التقدم بتسجيله عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (17).

وحسم راندال كولو مواني النقاط الثلاث بهدف ثالث لسان جيرمان (80).

ورفع سان جيرمان المتصدر الفارق بينه وبين نيس الثاني الذي يلعب في وقت لاحق اليوم ضد موناكو، إلى 11 نقطة، فيما تجمد رصيد ليل عند 35 نقطة في المركز الرابع.

وغاب مبابي، هداف الدوري بـ20 هدفا، عن مباراة ليل بعدما فضل مدرب سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي إراحته تمهيدا لمباراة الذهاب في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام ريال سوسييداد الإسباني الأربعاء المقبل.

وكان مبابي، بطل مونديال روسيا 2018 ووصيف قطر 2022، تعرض لإصابة طفيفة خلال فوز سان جيرمان على بريست 3-1 في ربع نهائي كأس فرنسا الأربعاء الماضي، حيث سجل الهدف الأول