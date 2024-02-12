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وسائل إعلام صهيونية تزف نبأ صادم لقادة الاحتلال.. هذا ما تعرض له جيش الإحتلال جنوب خان يونس

الإثنين 12 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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في اليوم الـ129 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال "يعاني من وضع صعب في خان يونس بعد تعرضه لكمين كبير جدا"، في حين تواصل القصف على القطاع، مما تسبب في استشهاد وجرح مزيد من المدنيين بمناطق متفرقة.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحدث الأمني وقع جنوب شرق خان يونس على شكل كمين محكم واستغرق نقل القتلى والجرحى ساعات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي قد يصدر توضيحا بخصوص ما جرى في خان يونس بعد ساعات.

وأشارت الهيئة إلى أن حدثا أمنيا خطيرا تعرض له الجيش الإسرائيلي جنوب خان يونس.

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