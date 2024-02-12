وسائل إعلام صهيونية تزف نبأ صادم لقادة الاحتلال.. هذا ما تعرض له جيش الإحتلال جنوب خان يونس عاجل.. مصادر خاصة لمأرب برس :حملة أمنية حوثية تقتحم قرية صرف شرقي صنعاء وسط استنكار شعبي ورسمي..وحدات التدخل السريع التابعة لـ عبد الملك الحوثي تفرض حصاراً محكماً على إحدى القرى في مناطق سيطرتها - مالسبب؟ واشنطن تعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف تابعة لمليشيا الحوثي الاستخبارات الأميركية تنشر تقريرًا جديدًا بشأن مصادر تزويد الحوثيين بـ الأسلحة المتطورة والتدريبات القسام توجّه رسالة غير سارة لجيش العدو الصهيوني.. وتبث مقطع فيديو رئيس الوزراء يتحدث عن أبرز أولويات الحكومة تحالف أسطول الحرية الدولي يعلن تحركه لكسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا قوات العدو الصهيوني تسرق مبلغاً ضخماً بعد اقتحامها بنك فلسطين في مدينة غزة نتنياهو يوجّه إهانات علنية لواشنطن وبايدن ومستشاريه يرفضون قطع الإمدادات على تل أبيب ويقررون استخدام العتاب والقطيعة
في اليوم الـ129 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال "يعاني من وضع صعب في خان يونس بعد تعرضه لكمين كبير جدا"، في حين تواصل القصف على القطاع، مما تسبب في استشهاد وجرح مزيد من المدنيين بمناطق متفرقة.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحدث الأمني وقع جنوب شرق خان يونس على شكل كمين محكم واستغرق نقل القتلى والجرحى ساعات.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي قد يصدر توضيحا بخصوص ما جرى في خان يونس بعد ساعات.
وأشارت الهيئة إلى أن حدثا أمنيا خطيرا تعرض له الجيش الإسرائيلي جنوب خان يونس.