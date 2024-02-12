عاجل.. مصادر خاصة لمأرب برس :حملة أمنية حوثية تقتحم قرية صرف شرقي صنعاء وسط استنكار شعبي ورسمي..وحدات التدخل السريع التابعة لـ عبد الملك الحوثي تفرض حصاراً محكماً على إحدى القرى في مناطق سيطرتها - مالسبب؟ واشنطن تعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف تابعة لمليشيا الحوثي الاستخبارات الأميركية تنشر تقريرًا جديدًا بشأن مصادر تزويد الحوثيين بـ الأسلحة المتطورة والتدريبات القسام توجّه رسالة غير سارة لجيش العدو الصهيوني.. وتبث مقطع فيديو رئيس الوزراء يتحدث عن أبرز أولويات الحكومة تحالف أسطول الحرية الدولي يعلن تحركه لكسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا قوات العدو الصهيوني تسرق مبلغاً ضخماً بعد اقتحامها بنك فلسطين في مدينة غزة نتنياهو يوجّه إهانات علنية لواشنطن وبايدن ومستشاريه يرفضون قطع الإمدادات على تل أبيب ويقررون استخدام العتاب والقطيعة المملكة تنفيذ حُكم القتل لسعودي تورط في جريمة خطرة مهددة للأمن الوطني
افادت مصادر امنية في صنعاء قبل قليل لمأرب برس على ان حملة أمنية حوثية اقتحمت قرية صرف بمديرية بني حشيش شرقي صنعاء شمالي اليمن وقامت بمحاصرة احد المنازل .
وذكرت المصادر بأن الحملة الحوثية اقتحمت القرية بعشرات المسلحين رفقة عدد من الزينبيات المسلحات وفرضت طوقا امنيا على أحد المنازل بدعوى ملاحقة أحد العناصر المطلوبة لها.
واوضحت المصادر بان المواطن المطلوب يرفض حتى كتابة هذا الخبر تسليم نفسه فيما المليشيات تتوعد باقتحام المنزل وتصفيته.