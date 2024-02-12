عاجل.. مصادر خاصة لمأرب برس :حملة أمنية حوثية تقتحم قرية صرف شرقي صنعاء

الإثنين 12 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر امنية في صنعاء قبل قليل لمأرب برس على ان حملة أمنية حوثية اقتحمت قرية صرف بمديرية بني حشيش شرقي صنعاء شمالي اليمن وقامت بمحاصرة احد المنازل .

وذكرت المصادر بأن الحملة الحوثية اقتحمت القرية بعشرات المسلحين رفقة عدد من الزينبيات المسلحات وفرضت طوقا امنيا على أحد المنازل بدعوى ملاحقة أحد العناصر المطلوبة لها.

واوضحت المصادر بان المواطن المطلوب يرفض حتى كتابة هذا الخبر تسليم نفسه فيما المليشيات تتوعد باقتحام المنزل وتصفيته.