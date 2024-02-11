واشنطن تعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف تابعة لمليشيا الحوثي

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أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الأحد، عن تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، كانت تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وأفاد بلاغ للقيادة المركزية الأمريكية، أنه بين الساعة 4 إلى 5 مساءً أمس (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بنجاح ضربات على أهداف تابعة للحوثيين.
وأوضحت أن الضربات طالت سفينتين مسيرتين غير مأهولتين (USV) بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن (ASCM) شمال الحديدة في اليمن، حيث كانت مُعدّة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.
وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنها حددت هذه المركبات والصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.
وذكرت أن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.