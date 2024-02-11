القسام توجّه رسالة غير سارة لجيش العدو الصهيوني.. وتبث مقطع فيديو

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نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، مشاهد لطائرة إسرائيلية سيطرت عليها، ووجهت رسالة إلى جيش العدو الصهيوني.
وقالت كتائب القسام إن الطائرة الإسرائيلية التي سيطرت عليها خلال مهمة استخباراتية شمالي غزة من نوع “كواد كابتر”.
وفي بيانٍ متزامن، قالت كتائب القسام: “القصف الصهيوني المتواصل على القطاع أدى إلى مقتل أسيرين إسرائيليين وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة”.
وتابعت: “أوضاع الأسرى تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم”.
وأردفت: “العدو يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان”.