رئيس الوزراء يتحدث عن أبرز أولويات الحكومة

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أكد رئيس الوزراء الجديد أحمد بن مبارك، الأحد أن حل مشكلة الكهرباء من أولويات الحكومة وتحظى بدعم من المجلس الرئاسي، في ظل تدهور خدمة الكهرباء في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مجلس الوزراء مع وزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين، لمناقشة وضع المنظومة الكهربائية بالعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات في الوقت الراهن والتحديات التي تواجهها، والمعالجات المقترحة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع أكد على استشعار الحكومة لمعاناة المواطنين نتيجة للانقطاعات في الكهرباء وارتباط هذا القطاع الحيوي بالحياة اليومية للمواطنين.
وأضافت بأن الاجتماع ناقش مساري المعالجات الطارئة والتوجهات الاستراتيجية في قطاع الكهرباء وفق نهج يحقق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع.