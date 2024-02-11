تحالف أسطول الحرية الدولي يعلن تحركه لكسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا

الأحد 11 فبراير-شباط 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن تحالف "أسطول الحرية الدولي" (يضم عددًا من منظمات المجتمع المدني الدولية والناشطين)، عزمه إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عن طريق البحر.

وأكّد التحالف خلال مؤتمر صحفي، امس السبت، في مدينة إسطنبول التركية، أنه "سينطلق إلى غزة بحرًا لإنهاء الحصار (الصهيوني) غير القانوني والمميت على القطاع".

وأشار البيان، إلى أن "أسطولاً سينطلق قريبا بهدف إيصال آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية الطارئة مباشرة إلى الفلسطينيين في غزة".

بدوره، قال رئيس هيئة "الإغاثة الإنسانية" (أحد منظمات تحالف أسطول الحرية الدولي)، بولنت يلدريم، في كلمة، إنّ "(إسرائيل) تواصل الحصار وتزيد المجازر غزة رغمًا عن العالم أجمع".



وأشار يلدريم، إلى أن "أسطول الحرية يسعى لرفع الحصار عن غزة، ومنح العالم الإسلامي والمجتمع الدولي فرصة من أجل إيجاد الحلول".

ولليوم 127 على التواصل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 27 ألفا و947 شهيدا، وإصابة 67 ألفا و459 آخرين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.