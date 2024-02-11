المملكة تنفيذ حُكم القتل لسعودي تورط في جريمة خطرة مهددة للأمن الوطني

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أصدرت وزارة الداخلية السعودية ، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة.
وقال البيان: قال الله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.
وأضاف: أقدم/ حسان بن ثابت بن عويضة الحزوبر -سعودي الجنسية- على ارتكاب جريمة خطرة مهددة للأمن الوطني، من خلال تستره على أحد الإرهابيين الهالكين، والتواصل معه والاجتماع به؛ مع علمه بمخططاته الإجرامية، إلى أن نفّذ الهالك عمله الإرهابي الذي نتج عنه مقتل أحد منسوبي الجهات العسكرية.. وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسِب إليه، والحكم بقتله وأُيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحقه.
وأردف البيان: تم تنفيذ حكم القتل بحق/ حسان بن ثابت بن عويضة الحزوبر -سعودي الجنسية- يوم السبت 29/ 7/ 1445هـ الموافق 10/ 2/ 2024م بمنطقة مكة المكرمة.
وتابع: وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لَتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتُحَذر في الوقت ذاته كل من تُسَول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره