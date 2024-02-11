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تطبيقات خطرة على هاتفك يجب حذفها فورا.. تسرق رسائلك وتصورك دون علمك

الأحد 11 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات
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حذرت شركة أمنية مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" بعد اكتشاف العديد من تطبيقات الدردشة في متجر "جوجل بلاي" تحتوي على برامج خبيثة يمكنها سرقة رسائل واتساب.

ووفقا لوسائل إعلام، فقد حددت شركة ESET نحو 12 تطبيقا تحتوي على كود خبيث، 6 منها متاحة للتنزيل من متجر "جوجل بلاي"، وغالبا ما تكون متخفية في شكل تطبيقات دردشة، وهي:

Privee Talk

MeetMe

Let’s Chat

Quick Chat

Rafaqat

Chit Chat

YoohooTalk

TikTalk

Hello Chat

Nidus

GlowChat

Wave Chat

وأوضحت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أنه إذا كان لديك أي من هذه التطبيقات على هاتفك، فيجب عليك حذفها على الفور، حيث يمكنها فضح رسائل واتساب وSignal، والتقاط الصور باستخدام كاميرا هاتفك، أو حتى تسجيل مكالماتك الهاتفية.

ويقول لوكاس ستيفانكو، من شركة ESET، إن قراصنة الإنترنت "ربما استخدموا عملية احتيال مريبة" لدفع الناس إلى تنزيل التطبيق، حيث يتظاهر القراصنة باهتمامات رومانسية ويطلبون تنزيل تطبيق دردشة آخر لمواصلة التواصل.

 
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