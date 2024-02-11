بينها حرية تنقل السكان دون ابتزاز حوثي.. طارق صالح يضع على المبعوث الأممي 3 مطالب ملحة ويستقبله في مدينة المخا الساحلية ماذا قال خبراء التحكيم حول صحة ركلات الجزاء الثلاث لقطر امام الأردن في نهائي كأس آسيا ؟ لقطة البشت وأمير قطر مع قائد العنابي في تكرار لمشهد ميسي في كأس العالم (صور) تناقض فاضح يكشف حقيقة مناصرة الحوثيين لغزة ويسقط مزاعمهم نظام ''إنذار مبكر'' لحماية مدينة شبام التاريخية من السيول العنابي القطري يستحوذ على جميع جوائز بطولة كأس آسيا إسرائيل تنقل أكبر فرقها العسكرية في حرب طاحنة قد تشتعل مع ثاني دولة عربية بعد غزة قد تكون مفاجئة وقاتلة للخصوم ...حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يعلن فوزه بالانتخابات من داخل السجن القطري أكرم عفيف يتوج بجائزتي أفضل لاعب وأفضل هداف في كأس آسيا ليفربول يتخطى بيرنلي بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي
زار المبعوث الأممي اليوم الاحد مدينة المخا غرب تعز، وناقش معه العميد طارق صالح، الوضع في البحر الأحمر وجهود إحياء مسار السلام
وقالت وكالة سبأ ان عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح ، اليوم بمدينةِ المخا، المبعوثَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.
طارق صالح شدد على ضرورة أن تلعبَ الأممُ المتحدة دورًا فاعلًا وحاسمًا في مواجهةِ الانتهاكات الإنسانيةِ الجسيمة التي ترتكبُها مليشيا الحوثي، وفي مقدمتها رفعُ الحصار الظالم عن مدينة تعز، والسماحُ بدخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وإتاحةُ حريةِ تنقلات السكان دون أي ابتزاز أو عراقيل.
وفي اللقاء قدم المبعوث الأممي إحاطة عن طبيعة جولتِه الأخيرةِ في المنطقة وما نتجَ عنها، بناءً على نتائجِ جهود الأشقاءِ في المملكة العربية السعودية وسلطنةِ عُمان، للشروع في عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه من تداعياتِ التصعيد في البحر الأحمر.. مؤكدًا أنّ ذلك لا يخدمُ اليمن.
كما أكد استمرارَ الأمم المتحدة في بذل كلِ الجهود الممكنة لتحقيق السلامِ بالتشاور مع جميع الأطرافِ والحفاظ على ما تحققَ في طريق خارطةِ الطريق حتى اللحظة.
حضر اللقاءَ وكيلُ محافظة الحديدة وليد القُديمي، وقائدُ قواتِ خفر السواحلِ قطاع البحر العميد عبدالجبار الزحزوح، وعضو اللجنةِ العسكرية المشتركة العميد الركن صادق دويد.
ومنذ تسع سنوات تفرض جماعة الحوثي حصارا على مدينة تعز،الأمر الذي ادى الى عرقلة حرية التنقل والدخول من والى المدينة المحاصرة.