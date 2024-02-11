بينها حرية تنقل السكان دون ابتزاز حوثي.. طارق صالح يضع على المبعوث الأممي 3 مطالب ملحة ويستقبله في مدينة المخا الساحلية

الأحد 11 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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زار المبعوث الأممي اليوم الاحد مدينة المخا غرب تعز، وناقش معه العميد طارق صالح، الوضع في البحر الأحمر وجهود إحياء مسار السلام

وقالت وكالة سبأ ان عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح ، اليوم بمدينةِ المخا، المبعوثَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

طارق صالح شدد على ضرورة أن تلعبَ الأممُ المتحدة دورًا فاعلًا وحاسمًا في مواجهةِ الانتهاكات الإنسانيةِ الجسيمة التي ترتكبُها مليشيا الحوثي، وفي مقدمتها رفعُ الحصار الظالم عن مدينة تعز، والسماحُ بدخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وإتاحةُ حريةِ تنقلات السكان دون أي ابتزاز أو عراقيل.

وفي اللقاء قدم المبعوث الأممي إحاطة عن طبيعة جولتِه الأخيرةِ في المنطقة وما نتجَ عنها، بناءً على نتائجِ جهود الأشقاءِ في المملكة العربية السعودية وسلطنةِ عُمان، للشروع في عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه من تداعياتِ التصعيد في البحر الأحمر.. مؤكدًا أنّ ذلك لا يخدمُ اليمن.

كما أكد استمرارَ الأمم المتحدة في بذل كلِ الجهود الممكنة لتحقيق السلامِ بالتشاور مع جميع الأطرافِ والحفاظ على ما تحققَ في طريق خارطةِ الطريق حتى اللحظة.

حضر اللقاءَ وكيلُ محافظة الحديدة وليد القُديمي، وقائدُ قواتِ خفر السواحلِ قطاع البحر العميد عبدالجبار الزحزوح، وعضو اللجنةِ العسكرية المشتركة العميد الركن صادق دويد.

ومنذ تسع سنوات تفرض جماعة الحوثي حصارا على مدينة تعز،الأمر الذي ادى الى عرقلة حرية التنقل والدخول من والى المدينة المحاصرة.