ماذا قال خبراء التحكيم حول صحة ركلات الجزاء الثلاث لقطر امام الأردن في نهائي كأس آسيا ؟ لقطة البشت وأمير قطر مع قائد العنابي في تكرار لمشهد ميسي في كأس العالم (صور) تناقض فاضح يكشف حقيقة مناصرة الحوثيين لغزة ويسقط مزاعمهم نظام ''إنذار مبكر'' لحماية مدينة شبام التاريخية من السيول العنابي القطري يستحوذ على جميع جوائز بطولة كأس آسيا إسرائيل تنقل أكبر فرقها العسكرية في حرب طاحنة قد تشتعل مع ثاني دولة عربية بعد غزة قد تكون مفاجئة وقاتلة للخصوم ...حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يعلن فوزه بالانتخابات من داخل السجن القطري أكرم عفيف يتوج بجائزتي أفضل لاعب وأفضل هداف في كأس آسيا ليفربول يتخطى بيرنلي بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي مقتل 3 جنود إماراتيين وضابط بحريني في دولة عربية جديدة
ألبس أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، قائد منتخب العنابي حسن الهيدوس ، "البشت" الخليجي قبل رفعه كأس آسيا التي توج بها "العنابي" على حساب الأردن (3-1) يوم السبت، ليرفع الهيدوس الكأس على طريقة ليونيل ميسي عندما حصد الأخير لقب مونديال 2022 مع الأرجنتين.
وخلال مراسم التتويج، ارتدى الهيدوس "البشت" الخليجي الشهير أثناء رفعه كأس البطولة، في تكرار لما فعله ميسي في حفل تتويج منتخب بلاده بلقب بطولة كأس العالم التي استضافتها قطر نهاية العام 2022.
وحينها، ألبس أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "البشت" الخليجي لميسي قبل أن يقدم له كأس العالم، بعد أن قاد منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما في 18 ديسمبر 2022، على ملعب لوسيل وهو نفس الملعب الذي استضاف مواجهة قطر والأردن اليوم في نهائي كأس آسيا.
وباتت قطر خامس دولة تنجح في الاحتفاظ بلقبها في كأس آسيا بعد كوريا الجنوبية (1956، 1960)، إيران (1968، 1972، 1976)، السعودية (1984، 1988) واليابان (2000، 2004).
كما عوض "العنابي" من خلال إحراز اللقب الصورة الباهتة التي ظهر بها في مونديال 2022، عندما خسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات، محققا أسوأ نتيجة لدولة مضيفة.