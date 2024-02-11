نظام ''إنذار مبكر'' لحماية مدينة شبام التاريخية من السيول

الأحد 11 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عامر العامري ، والوكيل المساعد المهندس هشام السعيدي اليوم الأحد على مشروع نظام الانذار المبكر لحماية مدينة شبام التاريخية من كوارث السيول والأعاصير بدعم من منظمة اليونيسكو .

وقدم منسق المشروع المهندس ناظم العبسي شرح عن النظام الذي يتم إنشائه بمدينة شبام لمراقبة توقعات تدفق السيول والفيضانات المحتملة ، وكيفية مواجهتها من خلال غرفة عمليات وتحكم متكاملة مزودة بكافة التجهيزات للتخفيف من حجم الأضرار المتوقعة للفيضانات .

وسبق ان تعرضت شبام لسيول جارفة في السنوات الماضية الحقت اضرارا كبيرة بمعالمها ومنازلها الطينية ذات الطابع الحضاري والتاريخي.

وتوصف شبام بانها اول ناطحات سحاب في العالم.