لقطة البشت وأمير قطر مع قائد العنابي في تكرار لمشهد ميسي في كأس العالم (صور) تناقض فاضح يكشف حقيقة مناصرة الحوثيين لغزة ويسقط مزاعمهم نظام ''إنذار مبكر'' لحماية مدينة شبام التاريخية من السيول العنابي القطري يستحوذ على جميع جوائز بطولة كأس آسيا إسرائيل تنقل أكبر فرقها العسكرية في حرب طاحنة قد تشتعل مع ثاني دولة عربية بعد غزة قد تكون مفاجئة وقاتلة للخصوم ...حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يعلن فوزه بالانتخابات من داخل السجن القطري أكرم عفيف يتوج بجائزتي أفضل لاعب وأفضل هداف في كأس آسيا ليفربول يتخطى بيرنلي بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي مقتل 3 جنود إماراتيين وضابط بحريني في دولة عربية جديدة اشهر علامة تجارية للهواتف المحمولة تختفي قريبا
اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عامر العامري ، والوكيل المساعد المهندس هشام السعيدي اليوم الأحد على مشروع نظام الانذار المبكر لحماية مدينة شبام التاريخية من كوارث السيول والأعاصير بدعم من منظمة اليونيسكو .
وقدم منسق المشروع المهندس ناظم العبسي شرح عن النظام الذي يتم إنشائه بمدينة شبام لمراقبة توقعات تدفق السيول والفيضانات المحتملة ، وكيفية مواجهتها من خلال غرفة عمليات وتحكم متكاملة مزودة بكافة التجهيزات للتخفيف من حجم الأضرار المتوقعة للفيضانات .
وسبق ان تعرضت شبام لسيول جارفة في السنوات الماضية الحقت اضرارا كبيرة بمعالمها ومنازلها الطينية ذات الطابع الحضاري والتاريخي.
وتوصف شبام بانها اول ناطحات سحاب في العالم.