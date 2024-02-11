العنابي القطري يستحوذ على جميع جوائز بطولة كأس آسيا

الأحد 11 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استحوذ العنابي القطري على جوائز الأفضل في منافسات كأس آسيا 2023، بعدما توجت كتيبة المدرب الإسباني ماركو لوبيز باللقب القاري الثاني على التوالي.

وتمكن منتخب قطر من الفوز في المباراة النهائية على الأردن امس السبت، بثلاثة أهداف سجلها اكرم عفيف جميعها من ركلات جزاء مقابل هدف وحيد للاردن عن طريق يزين النعيمات.

وذهبت جائزة أفضل لاعب في كأس آسيا إلى القطري أكرم عفيف، الذي حصد أيضًا جائزة هداف المسابقة القارية، إثر تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 أخرى.

واستطاع الحارس القطري مشعل برشم أن يتوج بجائزة أفضل حارس في كأس آسيا.

كما فاز منتخب قطر أيضًا بجائزة اللعب النظيف.

ويملك المنتخب القطري لقبين فقط في كأس آسيا، توج بهما في نسختين متتاليتين، 2019 و2023 .

وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات كأس آسيا في النسخة المقبلة التي تقام 2027.