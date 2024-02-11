قد تكون مفاجئة وقاتلة للخصوم ...حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يعلن فوزه بالانتخابات من داخل السجن القطري أكرم عفيف يتوج بجائزتي أفضل لاعب وأفضل هداف في كأس آسيا ليفربول يتخطى بيرنلي بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي مقتل 3 جنود إماراتيين وضابط بحريني في دولة عربية جديدة اشهر علامة تجارية للهواتف المحمولة تختفي قريبا تركيا تعلن عن حدث تاريخي في تطوّر قوارب مسيّرة بدون بحار حاملة للصواريخ المجنحة تعز .. شباب ثورة 11 فبراير يوقدون شعلة ثورة فبراير في ذكراها الثالثة عشر رئيس الأركان يناقش مع وزارة الصحة العامة والسكان سبل تطوير الطب العسكري هل ستفضي تحركات المبعوثين الأمريكي والأممي إلى إعلان سلامٍ باليمن، أم أن لا شيء سيتغير؟.. تقرير عقل بوتين يحذر.. ويكشف طريقة وحيدة لـ إنقاذ العالم من الدمار
أعلن حزب حركة الإنصاف الباكستانية، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق عمران خان، مساء السبت، الفوز، فيما تتصاعد المزاعم المتضاربة بشأن نتائج الانتخابات العامة التي جرت بالبلاد مؤخرا.
وقال رئيس حركة الإنصاف جوهر خان في مؤتمر صحافي: «فزنا بأغلبية وسنشكل الحكومة».
ورفض جوهر خان خطاب رئيس الوزراء السابق نواز شريف أمس الجمعة، الذي تحدث فيه عن الفوز بالانتخابات، وأنه سوف يبدأ تشكيل حكومة ائتلافية عبر لقاءات مع أحزاب أخرى.
وقال: «نطالب المؤسسات باحترام تفويض الشعب. وسوف يكون لرفض اختيار الشعب تداعيات على الديمقراطية».
ووجه جوهر خان الشكر للشعب الباكستاني، نيابة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان، المسجون حاليا على خلفية عدة اتهامات.
وقال رئيس حركة الإنصاف إن الحزب فاز بـ170 من إجمالي مقاعد الجمعية الوطنية البالغة 265، ولكن جرى التلاعب بالنتائج النهائية.
وأكد أن الحزب تصدر النتائج في إقليمي خيبر بختونخوا والبنجاب. وقالت لجنة الانتخابات الباكستانية إن نتائج الكثير من الدوائر لم تصل بعد.