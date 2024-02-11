القطري أكرم عفيف يتوج بجائزتي أفضل لاعب وأفضل هداف في كأس آسيا

الأحد 11 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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توّج النجم القطري أكرم عفيف بجائزتي أفضل لاعب وأفضل هداف في بطولة كأس آىسيا لكرة القدم التي احتضنتها بلاده من 12 يناير/كانون الثاني وانتهت مساء يوم السبت بتتويج العنابي باللقب القاري.

وقاد أكرم عفيف منتخب قطر للتتويج بلقب كأس آسيا للمرة الثانية تواليا بعد أن سجل 3 أهداف وساعد فريقه للفوز على الأردن (3-1) على استاد لوسيل.

وتوّج عفيف هدافاً للبطولة برصيد 8 أهداف وأصبح بالتالي أول لاعب يسجل أكثر من هدفين في المباريات النهائية لكأس آسيا (4 أهداف) كما بات عفيف أول لاعب يسجل "هاتريك" في مباراة نهائية لكأس آسيا.

وجاءت أهداف أكرم عفيف الأربعة في نهائيي كأس آسيا 2019 و2023 من علامة الجزاء.

كما أصبح عفيف ثاني لاعب قطري يفوز بلقب الهداف في كأس آسيا بعد المعز علي عام 2019.

وتوّج أيضاً الحارس القطري مشعل برشم بجائزة أفضل حارس في البطولة القارية