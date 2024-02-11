اشهر علامة تجارية للهواتف المحمولة تختفي قريبا

الأحد 11 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت HMD Global، الشركة المصنعة للهواتف المحمولة الشهيرة "نوكيا"، عن خطط لإطلاق خط إنتاج جديد لعلامتها التجارية الخاصة.

وقالت الشركة الفنلندية في مقطع فيديو ترويجي تم إصداره الأسبوع الماضي، إنها ستضيف "ميزات حديثة" إلى "بعض العناصر الكلاسيكية" مع إدخال تحديث على تصميمها، لتقدم للعملاء ما وصفته بـ "الهواتف الذكية الجديدة" تحت العلامة التجارية HMD.

ولم يذكر المصدر شيئا عن "نوكيا"، ما يكشف أن العلامة التجارية الشهيرة ستختفي من سوق الهواتف الذكية مرة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن هواتف "نوكيا" المحمولة التي تنتجها شركة الاتصالات الفنلندية المتعددة الجنسيات، كانت الأكثر مبيعا في العالم حتى عام 2011، إلا أنها بعد ذلك بدأت تفقد حصتها في السوق لصالح الهواتف الذكية.

وفي عام 2014، قامت "نوكيا" ببيع قسم الهواتف الخاص بها لشركة مايكروسوفت، والتي هي الأخرى تخلت عن القسم تدريجيا.

كما ظلت هواتف "نوكيا" طي النسيان حتى استحوذت HMD (شركة أنشأها مجموعة من الموظفين السابقين في نوكيا) على أعمال الهواتف المحمولة من مايكروسوفت في عام 2016، وأعادت إحياء العلامة التجارية.

وفي العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة HMD Global جان فرانسوا باريل، إن المنتجات التي تحمل علامة HMD ستتعايش مع منتجات "نوكيا" نظرا لانتهاء اتفاقية الترخيص مع مايكروسوفت في عام 2026.