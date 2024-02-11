ليفربول يتخطى بيرنلي بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي مقتل 3 جنود إماراتيين وضابط بحريني في دولة عربية جديدة اشهر علامة تجارية للهواتف المحمولة تختفي قريبا تركيا تعلن عن حدث تاريخي في تطوّر قوارب مسيّرة بدون بحار حاملة للصواريخ المجنحة تعز .. شباب ثورة 11 فبراير يوقدون شعلة ثورة فبراير في ذكراها الثالثة عشر رئيس الأركان يناقش مع وزارة الصحة العامة والسكان سبل تطوير الطب العسكري هل ستفضي تحركات المبعوثين الأمريكي والأممي إلى إعلان سلامٍ باليمن، أم أن لا شيء سيتغير؟.. تقرير عقل بوتين يحذر.. ويكشف طريقة وحيدة لـ إنقاذ العالم من الدمار الكشف عن تفاصيل اجتماع سري لكبار القادة العسكريين الحوثيين بحضور خبراء إيرانيين - المليشيات تنقل مراكز الصواريخ والطائرات المسيرة الى هذه المحافظات تعرّف على عدد قتلى المليشيات جراء الضربات الأميركية والبريطانية خلال شهر واحد
ناقش رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم، مع وزارة الصحة العامة والسكان، سبل تطوير الطب العسكري.
وأشاد الفريق بن عزيز، بالدور الكبير الذي لعبته وزارة الصحة العامة والسكان في تأهيل الكادر الطبي وتوفير الاحتياج لجرحى القوات المسلحة.
وشدد على ضرورة معالجة كافة الإشكاليات الصحية التي يواجهها جرحى القوات المسلحة.
حضر اللقاء وكيلا وزارة الصحة، الدكتور شوقي الشرجبي، والدكتور عبدالرقيب الحيدري، ومدير مكتب الصحة بمحافظة مأرب الدكتور أحمد العبادي، ورئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور عبدالعزيز الشدادي، ورئيس اللجنة الطبية العسكرية العميد الركن عبدالعليم حسان.