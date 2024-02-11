رئيس الأركان يناقش مع وزارة الصحة العامة والسكان سبل تطوير الطب العسكري

الأحد 11 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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ناقش رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم، مع وزارة الصحة العامة والسكان، سبل تطوير الطب العسكري.

وأشاد الفريق بن عزيز، بالدور الكبير الذي لعبته وزارة الصحة العامة والسكان في تأهيل الكادر الطبي وتوفير الاحتياج لجرحى القوات المسلحة.

وشدد على ضرورة معالجة كافة الإشكاليات الصحية التي يواجهها جرحى القوات المسلحة.

حضر اللقاء وكيلا وزارة الصحة، الدكتور شوقي الشرجبي، والدكتور عبدالرقيب الحيدري، ومدير مكتب الصحة بمحافظة مأرب الدكتور أحمد العبادي، ورئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور عبدالعزيز الشدادي، ورئيس اللجنة الطبية العسكرية العميد الركن عبدالعليم حسان.