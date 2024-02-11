عقل بوتين يحذر.. ويكشف طريقة وحيدة لـ إنقاذ العالم من الدمار

الأحد 11 فبراير-شباط 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تعليقاً على مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون في موسكو، قال الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين الملقب بـ”عقل بوتين” إن “كل شيء يتجه نحو استخدام الأسلحة النووية، وربما تدمير البشرية”.

“عقل بوتين” يحذر

وأضاف دوغين : “لقد هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومجانينه بشكل فعال قوة نووية عظمى من خلال أيادي الإرهابيين في كييف الذين أطلقوا العنان لهم”.

وتابع: “البشرية على وشك الدمار. لا أكثر ولا أقل”، في إشارة إلى الدعم الغربي الكبير لأوكرانيا، وخاصةً من الولايات المتحدة، في الحرب مع روسيا التي اندلعت في فبراير 2022.

كما وصف كلاً من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والإعلامي تاكر كارلسون والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إضافة إلى حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، بأنهم “وجوه الثورة الأمريكية التي تلوح في الأفق”.

“عقل بوتين” أردف: “نحن في حالة حرب مع الغرب الليبرالي؛ لذا فلتكن هناك على الأقل صداقة مع الغرب المحافظ”، وفق ما أوردته مجلة أركتوس.

وأكمل: “تاكر كارلسون شخصية رمزية. إنه الآن الرمز الرئيسي لأمريكا التي تكره الرئيس جو بايدن والليبراليين والعولمة، وتستعد للتصويت لصالح المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب”.

ومضى في القول: “قد تكون رحلة تاكر كارلسون إلى موسكو الفرصة الأخيرة لوقف اختفاء البشرية. إن الاهتمام الهائل بهذه المقابلة المحورية من البشرية نفسها، فضلاً عن الغضب المحموم واللاإنساني لبايدن والعولمة ومواطني العالم المُسْكرين بالتدهور، يشهد على وعي البشرية بخطورة الوضع”.

واختتم مقاله: “لا يمكن إنقاذ العالم إلا بالتوقف الآن. لذلك، يجب على أمريكا اختيار ترامب، وتاكر كارلسون وإيلون ماسك، وأبوت. ثم نحصل على فرصة للتوقف على حافة الهاوية”.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابلة مطولة مع الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون، أثارت ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها.

واستمرت المقابلة، الموجّهة إلى الجمهور الأمريكي والغربي أكثر من ساعتين، وقد شدد الرئيس الروسي خلالها على عدة نقاط خاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، وبالعلاقة مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية.