عقل بوتين يحذر.. ويكشف طريقة وحيدة لـ إنقاذ العالم من الدمار الكشف عن تفاصيل اجتماع سري لكبار القادة العسكريين الحوثيين بحضور خبراء إيرانيين - المليشيات تنقل مراكز الصواريخ والطائرات المسيرة الى هذه المحافظات تعرّف على عدد قتلى المليشيات جراء الضربات الأميركية والبريطانية خلال شهر واحد وزير دفاع الحوثيين يقدم استقالته لزعيم المليشيا .. عبدالخالق الحوثي يبتلع صلاحيات العاطفي .. صحوة صلاحيات متأخرة تتحرك للإحتجاج رئيس الأركان يترأس اجتماعاً برابطة أسر الشهداء متى ستلجأ الإدارة الأمريكية لاستهداف القيادات الحوثية .. وكيف ستتعامل واشنطن بعد تصنيف الحوثيين كإرهابيين؟ اليمن حشد دولي غير مسبوق يتكون من 52 دولة لمواجهة إسرائيل أمام العدل الدولية حزب الإصلاح يتوعد بمقاضاة قناة سكاي نيوز الإماراتية بعد بثها تقريرا استهدف الحزب وتعمد التضليل وزارة الأوقاف تدشن التصفيات النهائية للمسابقة الرمضانية الكبرى اقرأ ورتل للمرة الثانية.. مطالبات بترحيل رونالدو من السعودية .. الغضب يجتاح الجماهير
كشفت وكالة استخبارية عن قيام مليشيات الحوثي بنقل مراكز الصواريخ والطائرات المسيرة من المناطق الساحلية والجزر إلى محافظات الجوف وعمران وصعدة، وذلك لتقليل الخسائر والحفاظ على القدرات الهجومية وتجنب استهدافها بسهولة من قبل القوات الدولية في البحر الأحمر.
وقالت وكالة “شيبا إنتليجنس المختصة بالمعلومات الاستخبارية نقلاً عن مصادر عسكرية بإن هذا القرار جاء خلال اجتماع سري عقد في مقر المنطقة العسكرية السادسة بحضور خبراء إيرانيين وكبار القادة العسكريين الحوثيين بينهم اللواء محمد الغماري رئيس الأركان العميد محمد. السياني مدير مركز القيادة والسيطرة المتقدمة وآخرون مثل العميد عبد الحفيظ الهلالي والعميد محمد النميري.
وأوضحت الوكالة بان الاجتماع ناقش سبل مواصلة هجماتهم بالصواريخ والطائرات بدون طيار والزوارق الحربية بأقل الخسائر الممكنة، ونقل وتخزين أكبر عدد ممكن من الصواريخ في الجوف وعمران والبيضاء، مع التركيز على الضربات المركزة والمؤلمة على القوات الدولية. في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، وانتداب قادة ميدانيين للقيام بكافة الإجراءات لحماية المعسكرات ومخازن الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.
واشارت الى ان القيادات العسكرية للحوثيين طلبت من الخبراء الإيرانيين الذين حضروا الاجتماع التعاون معهم لتوفير أجهزة تشويش للمساعدة في منع إضعاف القدرات العسكرية للجماعة بسبب الضربات الأمريكية البريطانية على مراكز إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.
وبدأ الحوثيون بنقل صواريخ مموهة من مستودعات الأسلحة في درب النقيب بعمران إلى حرف سفيان شمال عمران. كما قاموا بنقل الصواريخ من مستودعاتها في بلاد الروس جنوب صنعاء إلى مراكز إطلاق متعددة بمساعدة خبراء إيرانيين.
واوضحت الوكالة بانها تتبعت تأثير بعض الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقع الحوثيين العسكرية وخلصت إلى وجود تأثير واضح على القدرات العملياتية والتحركات العسكرية للجماعة.
وحدت الضربات من كثافة هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار والزوارق على القوات الدولية والسفن التجارية.
وقالت الوكالة بان إحدى الضربات في 3 فبراير/شباط، استهدفت منشأة تصنيع عسكرية في الجبال المطلة على البيت الرئاسي في صنعاء. وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة، كما تضررت أنفاق المنشأة ومستودعاتها بالاضافة إلى تدمير منصات إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ في الحديدة وشوهدت منصات صاروخية وزوارق مدمرة في معسكر الجبانة ورأس عيسى بالحديدة.
واشارت الوكالة بان ضربات التحالف الدولي، قد شلت قدرات الحوثيين في الحديدة، ودفعتهم إلى اللجوء إلى إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من البيضاء وصعدة والجوف.
وأشارت مصادر عسكرية للوكالة إلى أن الضربات الأمريكية البريطانية ركزت على الرادارات، ما جعل القدرات الهجومية للحوثيين في أدنى مستوياتها.