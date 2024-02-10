وزير دفاع الحوثيين يقدم استقالته لزعيم المليشيا .. عبدالخالق الحوثي يبتلع صلاحيات العاطفي .. صحوة صلاحيات متأخرة تتحرك للإحتجاج

السبت 10 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر مطلعة عن تقديم وزير الدفاع في الحكومة الانقلابية بصنعاء اللواء " محمد ناصر العاطفي" استقالته من منصبة احتجاجا على ما اعتبره اساءات متعمدة تعرض لها من قبل قيادات بارزة في ميلشيا الحوثي وإصرار الأخيرة على تهميشه ومصادرة الهامش المتاح له من الصلاحيات .

وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن اللواء " العاطفي" قدم استقالته بشكل غير معلن لزعيم الحوثيين الذي رفض قبولها مشيرة الى أن الأخير برر استقالته بتعرضه للإساءة والتهميش المتعمد ومصادرة هامش الصلاحيات المتاحة له من قبل قيادات عسكرية نافذة من أبرزها شقيق زعيم الجماعة " عبدالخالق الحوثي " المعين من قبل الميلشيا قائدا للمنطقة العسكرية المركزية وقائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة الذي يعد القائد الأول لميلشيا الحوثي .

وأشارت المصادر الى ثمة تسريبات متداولة في الدوائر المقربة من زعيم الحوثيين باعتزامه تعيين وزير دفاع جديد من القيادات المقربة منه في التشكيلة القادمة للحكومة الانقلابية واستبعاد اللواء " العاطفي".