رئيس الأركان يترأس اجتماعاً برابطة أسر الشهداء

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ترأس رئيس هيئة الأركان العامة العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم، اجتماعاً برابطة أسر الشهداء في الجمهورية اليمنية.
ناقش الاجتماع معالجة أوضاع اسر الشهداء وفاءً لما قدمه الشهداء من تضحيات جسيمة في سبيل استعادة الدولة والدفاع عن الجمهورية من تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وأكد رئيس الأركان الاهتمام بأسر الشهداء من جميع الجوانب وفق مشاريع مستدامة تلبي احتياجاتهم.
حضر الاجتماع رئيس رابطة أسر الشهداء الدكتور عبدالعزيز الشدادي، ومدير مكتب رئيس هيئة الأركان العامة العميد الركن أنور الشميري.