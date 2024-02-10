متى ستلجأ الإدارة الأمريكية لاستهداف القيادات الحوثية .. وكيف ستتعامل واشنطن بعد تصنيف الحوثيين كإرهابيين؟ اليمن

السبت 10 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعتبرت مصادر دبلوماسية مطلعة أن قرار الخارجية الأمريكية بإدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب الدولية ليس مشددا كونه التصنيف الذي تضمنه القرار يندرج ضمن المستوى الثاني وليس الأول الذي صنفت به الولايات المتحدة حركة حماس الفلسطينية او منظمة خلق الإيرانية وهو ما يمكن للإدارة الأمريكية التراجع عنه والغاءه أو تعليق سريانه حتي بعد بدء التوقيت الزمني المحدد لنفاذه .

وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن الإدارة الأمريكية لا ترغب في تعقيد المسار السياسي في اليمن من خلال تطبيق قرار إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب الدولي وهو ما دفعها الى اجراء اتصالات غير مباشرة مع قيادة الحوثيين لحث الأخيرة على التراجع عن مواصلة التصعيد في البحر الأحمر قبل بدا سريان قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية بحلول نهاية الأسبوع الجاري .

ولفتت الى أنه في حال دخل قرار الخارجية الأمريكية بإدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب الدولي ولم توقف الميلشيا هجماتها ضد السفن الأجنبية في البحر الأحمر فإن الولايات المتحدة ووفقا لمعلومات موثوقة ستلجأ الى خيار تصعيد مستوى الردع العسكري للميلشيا سواء بتكثيف الضربات الجوية المستهدفة مواقع الميلشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها أو الاستهداف المباشر لقيادات بارزة في الجماعة وهو سيناريو وارد على غرار ما حدث في العراق من عمليات استهداف لقيادات ميدانية بارزة في الميلشيات الموالية لإيران منوهة الى أن في حال اضطرت واشنطن للجوء لهذا الخيار فأن عمليات الاستهداف ستقتصر على القيادات الحوثية التي ترتبط بشكل مباشر بإدارة العمليات الميدانية وشن الهجمات ضد السفن الأمريكية .