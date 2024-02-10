رئيس الأركان يترأس اجتماعاً برابطة أسر الشهداء متى ستلجأ الإدارة الأمريكية لاستهداف القيادات الحوثية .. وكيف ستتعامل واشنطن بعد تصنيف الحوثيين كإرهابيين؟ اليمن حشد دولي غير مسبوق يتكون من 52 دولة لمواجهة إسرائيل أمام العدل الدولية حزب الإصلاح يتوعد بمقاضاة قناة سكاي نيوز الإماراتية بعد بثها تقريرا استهدف الحزب وتعمد التضليل وزارة الأوقاف تدشن التصفيات النهائية للمسابقة الرمضانية الكبرى اقرأ ورتل للمرة الثانية.. مطالبات بترحيل رونالدو من السعودية .. الغضب يجتاح الجماهير أول دولة تقر عقوبة الإخصاء بحق من يقع في هذه الجريمة الخرف يحرق سمعته.. وول ستريت جورنال: الأمريكيون لم يعودوا يعتبرون بايدن رئيسا لهم تعرف على الملعب السعودي الجديد الذي دخل موسوعة غينيس نجاة احد قيادات حركة حماس من غارة إسرائيلية في لبنان
اعتبرت مصادر دبلوماسية مطلعة أن قرار الخارجية الأمريكية بإدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب الدولية ليس مشددا كونه التصنيف الذي تضمنه القرار يندرج ضمن المستوى الثاني وليس الأول الذي صنفت به الولايات المتحدة حركة حماس الفلسطينية او منظمة خلق الإيرانية وهو ما يمكن للإدارة الأمريكية التراجع عنه والغاءه أو تعليق سريانه حتي بعد بدء التوقيت الزمني المحدد لنفاذه .
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن الإدارة الأمريكية لا ترغب في تعقيد المسار السياسي في اليمن من خلال تطبيق قرار إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب الدولي وهو ما دفعها الى اجراء اتصالات غير مباشرة مع قيادة الحوثيين لحث الأخيرة على التراجع عن مواصلة التصعيد في البحر الأحمر قبل بدا سريان قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية بحلول نهاية الأسبوع الجاري .
ولفتت الى أنه في حال دخل قرار الخارجية الأمريكية بإدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب الدولي ولم توقف الميلشيا هجماتها ضد السفن الأجنبية في البحر الأحمر فإن الولايات المتحدة ووفقا لمعلومات موثوقة ستلجأ الى خيار تصعيد مستوى الردع العسكري للميلشيا سواء بتكثيف الضربات الجوية المستهدفة مواقع الميلشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها أو الاستهداف المباشر لقيادات بارزة في الجماعة وهو سيناريو وارد على غرار ما حدث في العراق من عمليات استهداف لقيادات ميدانية بارزة في الميلشيات الموالية لإيران منوهة الى أن في حال اضطرت واشنطن للجوء لهذا الخيار فأن عمليات الاستهداف ستقتصر على القيادات الحوثية التي ترتبط بشكل مباشر بإدارة العمليات الميدانية وشن الهجمات ضد السفن الأمريكية .