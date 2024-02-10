وزارة الأوقاف تدشن التصفيات النهائية للمسابقة الرمضانية الكبرى اقرأ ورتل

السبت 10 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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دشن وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، صباح اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، التصفيات النهائية للمسابقة الرمضانية القرانية الكبرى "اقرأ ورتّل" التي تقيمها وزارة الأوقاف والإرشاد؛ لدعم وتشجيع حفظ القرآن الكريم على امتداد محافظات الجمهورية، وستبث في القنوات الفضائية والإذاعات المحلية خلال شهر رمضان المبارك.

وفي كلمته بمناسبة تدشين مرحلة التصفيات النهائية للمسابقة، أكد معالي الوزير على أهمية حفظ القرآن الكريم ومكانة الحفاظ في الدارين، مستدلًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمهم على بقية المسلمين في أكثر من موقف.

وحذر وزير الأوقاف من استمرار استهداف المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا للقران الكريم وإفراغه من محتواه ويظهر ذلك من خلال اتخاذهم لزعيمهم قرينًا للقرآن أي مساويًا للقران، وقال : "لم يتوقفوا هنا بل زادوا في تعظيمه درجة وحطوا من مكانة القرآن الكريم في مقابله درجات، فحينما تساوي القرآن الكريم بشخصٍ بليدٍ غبي مجرمٍ قاتلٍ أنت توجه إهانة للقرآن الكريم وتنزع القرآن وهيبته من الناس وتجعلها لهذا الذي تزعم أنه قرين القرآن، بل زادو على ذلك بأن وصفوه قرانًا ناطقًا! ، بل قالوا في القرآن الكريم أنه عمى مالم يوافق تفسير قاداتهم الإرهابيين والمجرمين، كل هذه المحاولات تقوم به المليشيات الحوثية لاستهداف القرآن الكريم _ولن تسطيع بإذن الله _ فقد تكفل الله بحفظه.

وخاطب المتسابقين أنهم خير من اختارهم الله لحفظ كتابه مستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القرآن وعلمه " مشيدًا بما قدمه ممثلو اليمن في المسابقات الدولية ورفعهم أسم اليمن عاليًا في كل المنصات الدولية، مؤكدًا استمرار دعمه ورعايته لكل المتسابقين في كل المجالات.