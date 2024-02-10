حزب الإصلاح يتوعد بمقاضاة قناة سكاي نيوز الإماراتية بعد بثها تقريرا استهدف الحزب وتعمد التضليل وزارة الأوقاف تدشن التصفيات النهائية للمسابقة الرمضانية الكبرى اقرأ ورتل للمرة الثانية.. مطالبات بترحيل رونالدو من السعودية .. الغضب يجتاح الجماهير أول دولة تقر عقوبة الإخصاء بحق من يقع في هذه الجريمة الخرف يحرق سمعته.. وول ستريت جورنال: الأمريكيون لم يعودوا يعتبرون بايدن رئيسا لهم تعرف على الملعب السعودي الجديد الذي دخل موسوعة غينيس نجاة احد قيادات حركة حماس من غارة إسرائيلية في لبنان احتدام غير مسبوق للخلافات بين الحوثيين وحزب المؤتمر بصنعاء .. مارب برس يكشف تسوية رفضها أبو راس طرحها زعيم الميليشيات الحوثية .. اليمن انجاز اكثر من 16 الف قضية.. العليمي يستمع لتقرير السلطة القضائية وبن مبارك يتعهد بإحترام مبدأ الفصل بين السلطات اليمن تحذر من ''إجرام همجي'' إسرائيلي ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة- بيان
دشن وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، صباح اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، التصفيات النهائية للمسابقة الرمضانية القرانية الكبرى "اقرأ ورتّل" التي تقيمها وزارة الأوقاف والإرشاد؛ لدعم وتشجيع حفظ القرآن الكريم على امتداد محافظات الجمهورية، وستبث في القنوات الفضائية والإذاعات المحلية خلال شهر رمضان المبارك.
وفي كلمته بمناسبة تدشين مرحلة التصفيات النهائية للمسابقة، أكد معالي الوزير على أهمية حفظ القرآن الكريم ومكانة الحفاظ في الدارين، مستدلًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمهم على بقية المسلمين في أكثر من موقف.
وحذر وزير الأوقاف من استمرار استهداف المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا للقران الكريم وإفراغه من محتواه ويظهر ذلك من خلال اتخاذهم لزعيمهم قرينًا للقرآن أي مساويًا للقران، وقال : "لم يتوقفوا هنا بل زادوا في تعظيمه درجة وحطوا من مكانة القرآن الكريم في مقابله درجات، فحينما تساوي القرآن الكريم بشخصٍ بليدٍ غبي مجرمٍ قاتلٍ أنت توجه إهانة للقرآن الكريم وتنزع القرآن وهيبته من الناس وتجعلها لهذا الذي تزعم أنه قرين القرآن، بل زادو على ذلك بأن وصفوه قرانًا ناطقًا! ، بل قالوا في القرآن الكريم أنه عمى مالم يوافق تفسير قاداتهم الإرهابيين والمجرمين، كل هذه المحاولات تقوم به المليشيات الحوثية لاستهداف القرآن الكريم _ولن تسطيع بإذن الله _ فقد تكفل الله بحفظه.
وخاطب المتسابقين أنهم خير من اختارهم الله لحفظ كتابه مستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القرآن وعلمه " مشيدًا بما قدمه ممثلو اليمن في المسابقات الدولية ورفعهم أسم اليمن عاليًا في كل المنصات الدولية، مؤكدًا استمرار دعمه ورعايته لكل المتسابقين في كل المجالات.