للمرة الثانية.. مطالبات بترحيل رونالدو من السعودية .. الغضب يجتاح الجماهير

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أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الساعات الماضية، ضجة واسعة في السعودية، بسبب تصرفه "غير اللائق" عقب مباراة فريقه النصر ضد الهلال في كأس موسم الرياض.
وتمكن الهلال من الظفر بالنسخة الأولى من كأس موسم الرياض، بعد تغلبه على النصر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "المملكة أرينا"، أمس الخميس
وأظهرت مقاطع فيديو، قيام رونالدو بتصرف غير أخلاقي عند توجهه لغرفة تبديل الملابس بعد نهاية المباراة، بعد أن قام مشجع هلالي برمي وشاح الهلال نحو "الدون"، ليلتقطه الأخير وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير "الزعيم" من خلال وضعه الوشاح في "سرواله" قبل أن يلقيه على الأرض.
وسيطرت حالة من الغضب على الجماهير السعودية والهلالية خاصة والتي طالبت الجهات المعنية باتخاذ عقوبات صارمة بحق رونالدو، والقيام بترحيله كما حدث قبل سنوات مع محترف اتحاد جدة الحسن كيتا.
وقبل 15 عاما، قام الحسن كيتا بحركة مشينة للجماهير ليتم طرده على الفور من السعودية وتم منع الأندية السعودية من التعاقد معه.
وتساءل بعض المشجعين إن كان سيطبق القرار نفسه على رونالدو، حرصا على سمعة الدوري السعودي.
وكتب أحد المغردين: "رونالدو عادي يسويها بس حسن كيتا ترحيل وشطب".