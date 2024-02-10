الخرف يحرق سمعته.. وول ستريت جورنال: الأمريكيون لم يعودوا يعتبرون بايدن رئيسا لهم

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اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، بأن الكثير من المواطنين الأمريكيين، لم يعودوا يرون في رئيس دولتهم الحالي جو بايدن، رئيسا لهم.
وقالت الصحيفة، نقلا عن دراسات اجتماعية واستطلاعات للرأي العام: "لم يعد الأمريكيون يعتبرون بايدن رئيسا لهم. ولم يعد الكثير من الناخبين يرون في هذه الشخصية تجسيدا لرجل دولة من المستوى العالمي أو معلم بارع في مجال التفاوض".
وتشير وول ستريت جورنال، إلى أن سيد البيت الأبيض الحالي، "لم يخلق لنفسه، صورة الزعيم القوي ولم يتمكن من تكوين علاقة ارتباط ودية مع الناخبين".
وفي وقت سابق، أفادت تقارير أن الأخصائي الطبي مارتي ماكاري قال إن هناك "زيادة حادة في فقدان الذاكرة" لدى بايدن البالغ من العمر 81 عاما.
وذكر الطبيب الشخصي للرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب أن الرئيس بايدن يحتاج إلى اجتياز عدد من اختبارات العقل قبل المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة