تعرف على الملعب السعودي الجديد الذي دخل موسوعة غينيس

السبت 10 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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دخل ملعب "المملكة أرينا" الخاص بنادي الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، القدم موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية مرتين، الخميس، كأكبر ملعب داخلي لكرة القدم وأكبر سعة لملعب داخلي، وفق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ

وقالت ممثلة "غينيس" قبل انطلاق المباراة، إن "المملكة أرينا" بات أكبر ملعب كرة قدم مغلق في العالم بناء على المساحة التي وصلت إلى 37991 مترا مربعا، بالإضافة لكونه الملعب الأكبر من ناحية السعة الجماهيرية.

و"المملكة أرينا" هو مبنى بمساحة شاسعة تزيد عن 200 ألف متر مربع، تم بناءه وتجهيزه بأحدث التقنيات التي تخدم جميع الفعاليات المقامة والمعتمدة عالميا، خلال 60 يوما، وفق الموقع الرسمي لـ"موسم الرياض".

ويتسع الملعب لقرابة 26 ألف متفرج، ويسخر أحدث التقنيات، بما يوفر تجربة مشجع متميزة، وفق "الموقع الرسمي لنادي الهلال".

وفي 29 يناير، تم افتتاح "المملكة أرينا"، قبيل مباراة الهلال وإنتر ميامي الأميركي، ويتميز الملعب بنظام إضاءة سيكون الأعلى في ملاعب السعودية والشرق الأوسط، وفق موقع "كورة".

واستلم تركي آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة الهلال، فهد بن نافل، الخميس، الشهادتين قبل انطلاق مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض.

والخميس، أحرز الهلال كأس موسم الرياض الودية في كرة القدم بفوزه على غريمه النصر 2-0 على ملعبه الجديد "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية.

وبمشاركة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع النصر بعدما غاب عن المباراة الأولى لفريقه والتي اكتسح فيها إنتر ميامي الأميركي 6-0، حسم الهلال الفوز بفضل الصربي، سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 17 بعد عرضية لسعود عبد الحميد.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد تسديدة رائعة فوق الحارس، راغد النجار.

وسجل البرازيلي مالكوم هدفا ثالثا للهلال بعد عرضية من الصربي، ألكسندر ميتروفيتش، لكنه ألغي بسبب التسلل، على غرار ما حصل مع زميله، علي البليهي، الذي ألغي هدفه للسبب عينه في بداية الشوط الثاني.

وكان النصر بحاجة إلى التعادل كي يحرز الكأس نتيجة فوزه الكاسح بسداسية نظيفة على إنتر ميامي فيما كان الهلال مطالبا بالفوز بسبب فارق الأهداف مع غريمه بعد تغلبه على الفريق الأميركي 4-3.

وفي مطلع فبراير، حقق النصر السعودي فوزا ساحقا على حساب إنتر ميامي الأميركي بسداسية نظيفة في مباراة ودية حملت إسم "الرقصة الأخيرة" على ملعب "المملكة أرينا" في السعودية ضمن دورة كأس موسم الرياض 2024، لكن وسط غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومشاركة محدودة للأرجنتيني، ليونيل ميسي، وفق وكالة "فرانس برس