نجاة احد قيادات حركة حماس من غارة إسرائيلية في لبنان احتدام غير مسبوق للخلافات بين الحوثيين وحزب المؤتمر بصنعاء .. مارب برس يكشف تسوية رفضها أبو راس طرحها زعيم الميليشيات الحوثية .. اليمن انجاز اكثر من 16 الف قضية.. العليمي يستمع لتقرير السلطة القضائية وبن مبارك يتعهد بإحترام مبدأ الفصل بين السلطات اليمن تحذر من ''إجرام همجي'' إسرائيلي ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة- بيان شرط أمريكي واحد لإعادة النظر في قرار واشنطن تصنيف جماعة الحوثي ''منظمة إرهابية'' وموعد دخول القرار حيز التنفيذ؟ شارك في التصويت عبر مأرب برس.. من سيكون المنتخب المتوج ببطولة كأس آسيا (قطر2023)؟ عضو جديد في المحكمة العليا يؤدي اليمين القانونية أمام العليمي 12 معلقا لمباراة نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن مساء اليوم ''التوقيت والقنوات الناقلة'' في قصر معاشيق.. الرئاسة اليمنية تواجه المبعوث الأممي بستة مطالب عاجلة وتخبره بما يجب عليه فعله مع الحوثيين عاجل: السعودية تحذر من تداعيات بالغة الخطورة في غزة وتدعو مجلس الأمن لمنع وقوع كارثة انسانية ''بيان''
كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن احتدام الخلافات بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام المتحالف جراء رفض رئيس الحزب تسوية طرحها زعيم الحوثيين تتضمن استلام حزب المؤتمر رئاسة ما يسمي ب"المجلس السياسي الاعلى " بعد انتهاء الدورة الحالية لولاية "مهدي المشاط".
وأكدت المصادر في تصريحات ل "مأرب برس " رئيس حزب المؤتمر الشعبي بصنعاء المتحالف مع الحوثيين "صادق امين أبو راس" رفض التسوية المطروحة من زعيم جماعة الحوثي والتي كانت تتضمن عرضا شخصيا له بتولي منصب رئيس المجلس السياسي الاعلى خلفا للمشاط في الدورة القادمة لرئاسة المجلس كما رفض القبول بترشيح أحد ممثلي الحزب في المجلس السياسي الاعلى لتولي المنصب الذي احتكره الحوثيين خلال التسع السنوات الماضية على خلاف ما يقضي به اتفاق إنشاء المجلس السياسي الأعلى الموقع بين الجانبين في 28 يوليو 2016م و الذي ينص ان " تكون رئاسة المجلس دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله (الحوثيون) وحلفائهم، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس."
وتصاعدت الخلافات بين حزب المؤتمر بصنعاء وجماعة الحوثي عقب تصعيد الحزب للمطالب المتعلقة بتسوية مشكلة انقطاع رواتب الموظفين واتهام قيادته للحوثيين بالاستحواذ على الموارد المالية المتاحة ورفض إنهاء معاناة ما يزيد عن مليون موظف في المؤسسات الحكومية بصنعاء وفروعها في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميلشيا .