احتدام غير مسبوق للخلافات بين الحوثيين وحزب المؤتمر بصنعاء .. مارب برس يكشف تسوية رفضها أبو راس طرحها زعيم الميليشيات الحوثية .. اليمن

السبت 10 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن احتدام الخلافات بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام المتحالف جراء رفض رئيس الحزب تسوية طرحها زعيم الحوثيين تتضمن استلام حزب المؤتمر رئاسة ما يسمي ب"المجلس السياسي الاعلى " بعد انتهاء الدورة الحالية لولاية "مهدي المشاط".

وأكدت المصادر في تصريحات ل "مأرب برس " رئيس حزب المؤتمر الشعبي بصنعاء المتحالف مع الحوثيين "صادق امين أبو راس" رفض التسوية المطروحة من زعيم جماعة الحوثي والتي كانت تتضمن عرضا شخصيا له بتولي منصب رئيس المجلس السياسي الاعلى خلفا للمشاط في الدورة القادمة لرئاسة المجلس كما رفض القبول بترشيح أحد ممثلي الحزب في المجلس السياسي الاعلى لتولي المنصب الذي احتكره الحوثيين خلال التسع السنوات الماضية على خلاف ما يقضي به اتفاق إنشاء المجلس السياسي الأعلى الموقع بين الجانبين في 28 يوليو 2016م و الذي ينص ان " تكون رئاسة المجلس دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله (الحوثيون) وحلفائهم، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس."

وتصاعدت الخلافات بين حزب المؤتمر بصنعاء وجماعة الحوثي عقب تصعيد الحزب للمطالب المتعلقة بتسوية مشكلة انقطاع رواتب الموظفين واتهام قيادته للحوثيين بالاستحواذ على الموارد المالية المتاحة ورفض إنهاء معاناة ما يزيد عن مليون موظف في المؤسسات الحكومية بصنعاء وفروعها في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميلشيا .