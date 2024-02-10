انجاز اكثر من 16 الف قضية.. العليمي يستمع لتقرير السلطة القضائية وبن مبارك يتعهد بإحترام مبدأ الفصل بين السلطات

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استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الى تقرير واحاطة موجزة حول مستوى انجاز المهام والقضايا المنظورة امام مختلف الدوائر العدلية.
وقالت وكالة سبأ ان الرئيس رشاد العليمي التقى اليوم السبت ، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي الاعوش، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، و وزير العدل القاضي بدر العارضة.
وتضمن تقرير السلطة القضائية بت المحكمة العليا بكافة القضايا المعلقة خلال الفترة الماضية، وانجاز اكثر من 16 الف قضية من قبل النيابة العامة، فضلا عن التحديثات المستمرة للاجهزة القضائية بدعم من الحكومة ممثلة بوزارة العدل خصوصا فيما يتعلق بتأهيل البنى التحتية للوزارة، والمعهد العالي للقضاء، وتاسيس المركز الوطني للطب الشرعي، واعادة اصدار الصحيفة القضائية، واتمتة اعمال القضاء على كافة المستويات.
وفي اللقاء اعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن بالغ تقديره لدور قيادة السلطة القضائية ومنتسبيها في مختلف المحافظات من اجل تعزيز حضور الدولة وسيادة القانون، وانصاف المظلومين، ومنح الامل بالاصلاحات المؤسسية الشاملة.
وجدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم السلطة القضائية وتيسير القيام بمهامها الجليلة على اكمل وجه، واحترام استقلاليتها في ممارسة مهامها الدستورية والقانونية.
وفي اللقاء تعهد رئيس الحكومة الدكتور احمد عوض بن مبارك باحترام مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء باعتباره الرافعة المشرقة لهيبة الدولة وتماسك مؤسساتها المركزية والمحلية. وتحدث حول الاوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجهها الحكومة على ضوء استمرار هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.