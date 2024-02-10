اليمن تحذر من ''إجرام همجي'' إسرائيلي ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة- بيان

السبت 10 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حذرت اليمن من استعدادات جيش الاحتلال لاقتحام مدينة رفح وقالت ان هذا الإجرام الهمجي ستكون له تداعيات امنية خطيرة على الامن والسلم في المنطقة ، تتحمل مسؤوليته قوات الاحتلال الاسرائيلي".

وقالت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية اليوم السبت في بيان "ان استعدادات جيش الاحتلال الاسرائيلي لاقتحام مدينة رفح في قطاع غزة يستهدف الإمعان في القتل والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا و دليل واضح على ارتكاب قوات الاحتلال الاسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الامن إلى القيام بواجبه لوقف هذا العدوان البربري وحماية الشعب الفلسطيني الأعزل من جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

وكانت السعودية قد حذرت في وقت سابق اليوم السبت من تداعيات بالغة الخطورة لاقتحام مدينة رفح بغزة، حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن رفح تمثل الملاذ الأخير لمئات الآلاف من سكان غزة الذين أجبروا على النزوح من مناطقهم.

وتابعت الخارجية السعودية: "نؤكد الرفض القاطع لترحيل الفلسطينيين قسرياً من قطاع غزة".

كما شددت على ضرورة انعقاد مجلس الأمن عاجلاً لمنع إسرائيل من ارتكاب كارثة إنسانية.

وبعد مدينة غزة ثم خان يونس، تعد إسرائيل الآن لعملية برية في مدينة رفح في إطار هجومها العسكري.

وأمر رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو جيشه الجمعة بإعداد "خطة لإجلاء" المدنيين من رفح.

وبعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر، تتجه الأنظار الى رفح حيث يحتشد أكثر من مليون نازح فرّوا من الدمار والمعارك في باقي مناطق القطاع المحاصر.