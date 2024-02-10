شرط أمريكي واحد لإعادة النظر في قرار واشنطن تصنيف جماعة الحوثي ''منظمة إرهابية'' وموعد دخول القرار حيز التنفيذ؟

السبت 10 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت واشنطن انها ستعيد النظر في تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة ارهابية بشرط واحد.

السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن قال في بيان نشره مكتب السفارة على منصة إكس، -تابعه مأرب برس- ان تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيدخل حيز التنفيذ نهاية هذا الأسبوع (16 فبراير الجاري).

السفير أوضح انه يمكن إعادة النظر في هذت القرار إذا أوقف الحوثيون هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقررت الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" في يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب هجماتها على السفن الإسرائيلية والمرتبطة بها "دعماً لغزة".

ووسع الحوثيون عملياتهم العسكرية مؤخراً لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن شكلت واشنطن ولندن تحالفاً عسكرياً بدعم عدد من الدول ضد الجماعة، من خلال توجيه ضربات جوية لمناطق خاضعة لسيطرتهم في اليمن.

وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن قرار إعادة تصنيف مليشيات الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية، وهو تصنيف خاص يأتي بعد إلغائه عام 2021.

ويعكس القرار الصادر في 17 يناير الماضي ، تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، واعتبار واشنطن المنظمة الحوثية "تهديداً دولياً".

وسبق أن وضعت الإدارة السابقة بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب الحوثيين على تلك القائمة خلال الأسابيع الأخيرة من ولايتها أواخر العام 2020.