اليمن تحذر من ''إجرام همجي'' إسرائيلي ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة- بيان شرط أمريكي واحد لإعادة النظر في قرار واشنطن تصنيف جماعة الحوثي ''منظمة إرهابية'' وموعد دخول القرار حيز التنفيذ؟ شارك في التصويت عبر مأرب برس.. من سيكون المنتخب المتوج ببطولة كأس آسيا (قطر2023)؟ عضو جديد في المحكمة العليا يؤدي اليمين القانونية أمام العليمي 12 معلقا لمباراة نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن مساء اليوم ''التوقيت والقنوات الناقلة'' في قصر معاشيق.. الرئاسة اليمنية تواجه المبعوث الأممي بستة مطالب عاجلة وتخبره بما يجب عليه فعله مع الحوثيين عاجل: السعودية تحذر من تداعيات بالغة الخطورة في غزة وتدعو مجلس الأمن لمنع وقوع كارثة انسانية ''بيان'' العفو الدولية توجه طلباً عاجلاً لـ الزبيدي بشأن الصحفي أحمد ماهر المختطف في سجون الانتقالي بايدن يشعل غضب القاهرة: السيسي لم يُرِد فتح معبر رفح وأنا أقنعته بفتحه - الرئاسة المصرية تصدر بياناً رداً على اتهامات واشنطن تمهيد حوثي في صنعاء لمحاكمة قاضٍ انتقد زعيمهم
قالت واشنطن انها ستعيد النظر في تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة ارهابية بشرط واحد.
السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن قال في بيان نشره مكتب السفارة على منصة إكس، -تابعه مأرب برس- ان تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيدخل حيز التنفيذ نهاية هذا الأسبوع (16 فبراير الجاري).
السفير أوضح انه يمكن إعادة النظر في هذت القرار إذا أوقف الحوثيون هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقررت الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" في يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب هجماتها على السفن الإسرائيلية والمرتبطة بها "دعماً لغزة".
ووسع الحوثيون عملياتهم العسكرية مؤخراً لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن شكلت واشنطن ولندن تحالفاً عسكرياً بدعم عدد من الدول ضد الجماعة، من خلال توجيه ضربات جوية لمناطق خاضعة لسيطرتهم في اليمن.
وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن قرار إعادة تصنيف مليشيات الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية، وهو تصنيف خاص يأتي بعد إلغائه عام 2021.
ويعكس القرار الصادر في 17 يناير الماضي ، تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، واعتبار واشنطن المنظمة الحوثية "تهديداً دولياً".
وسبق أن وضعت الإدارة السابقة بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب الحوثيين على تلك القائمة خلال الأسابيع الأخيرة من ولايتها أواخر العام 2020.