عضو جديد في المحكمة العليا يؤدي اليمين القانونية أمام العليمي

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أدى اليمين القانونية أمام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، القاضي صالح عبدالله المرفدي بمناسبة تعيينه عضوا في المحكمة العليا.
حضر مراسم اليمين القانونية رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي الاعوش، وفق وكالة سبأ.