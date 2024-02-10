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12 معلقا لمباراة نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن مساء اليوم ''التوقيت والقنوات الناقلة''

السبت 10 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
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نهائي كأس آسيا: قطر×الأردن

السادسة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة

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