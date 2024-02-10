في قصر معاشيق.. الرئاسة اليمنية تواجه المبعوث الأممي بستة مطالب عاجلة وتخبره بما يجب عليه فعله مع الحوثيين

السبت 10 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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صارحت الرئاسة اليمنية، المبعوث الأممي الخاص الى اليمن ، هانس غروندبرغ بما يجب عليه فعله مشددة على انها تنتظر منه التركيز على ''افعال'' مليشيا الحوثي وليس اقوالها، في اشارة الى تصعيد الجماعة الأخير وخاصة في البحر الأحمر

وفي التفاصيل، استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، بقصر معاشيق، المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك.

العليمي ووفق وكالة سبأ اخبر المبعوث الأممي، باهمية ان يركز على افعال وليس اقوال المليشيات الحوثية وداعميها الايرانيين للتحقق من جديتهم في التعاطي مع جهود السلام، بما في ذلك انهاء حصارهم لمدينة تعز، والقيود المفروضة على حركة الاموال والسلع ومرتبات الموظفين، ووقف تصعيدهم الحربي، وهجماتهم الارهابية على المنشآت والاعيان المدنية، وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الانسان.

واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المبعوث الاممي الى احاطة بشأن نتائج اتصالاته وجولته الاخيرة في المنطقة، و مستجدات مساعيه المنسقة مع الاشقاء والاصدقاء من اجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.

وتطرق اللقاء الى تطورات الوضع اليمني، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وانهاء معاناة الشعب اليمني، واستعادة مؤسساته الشرعية.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيد دعم المجلس والحكومة لجهود الامم المتحدة، ومبعوثها الخاص، والحرص على تقديم كافة التسهيلات للوفاء بمهامه ومسؤولياته المشمولة بقرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وكان مبعوث الامم المتحدة قد وصل العاصمة عدن بعد جولة شملت عدة دول لبحث جهود السلام اخرها زيارته الى ايران.