عاجل : طلاب اليمن المبتعثون الى أكاديمية الشرطة التركية يناشدون العليمي وبن مبارك ويعلنون نتعرض لإهمال وإهانة لا يمكن قبولها

الجمعة 09 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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ناشد اليوم الجمعة الطلاب المبتعثون الى أكاديمية الشرطة التركية للعام 202م رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ودولة رئيس مجلس الوزراء د.احمد عوض بن مبارك ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان للإلتفات لمعاناتهم وصرف مستحقاتهم التي لم تصرف منذ عام ونصف، مطالبين مساواتهم بزملائهم في الدفع السابقة.

وأضاف بيان صادر عن الطلاب المبتعثين حصل موقع مارب برس على نسخة منه "نقول بأسف شديد إننا ونحن ضباط قد ضحينا بسنوات من عمرنا في سبيل أمن البلاد نتعرض لإهمال وإهانة لا يمكن قبولها.

وأضاف البيان " نحن الطلاب المبتعثين الى أكاديمية الشرطة التركية للعام 2022 نعاني منذ أكثر من عام ونصف من عدم صرف مستحقاتنا المالية وقد وجهنا مناشدات عديدة دون أي رد أو مراعاة لمعاناتنا من الجهات المعنية في الدولة.

وأضاف البيان " قمنا سابقاً بعمل ووقفة احتجاجية في سكننا الجامعي إلا أننا لم نلق أي تجاوب ونحن الان معتصمين داخل السفارة اليمنية في أنقره منذ أكثر من خمسة عشر يوما ولم نخرج سوى بوعود واهية دون أي تقدير لنا كضباط وطلاب في أكاديمية الشرطة في تجاهل واضح لمعاناتنا.

وكشف الطلاب المبتعثون الى أكاديمية الشرطة التركية انهم يعيشون ظروفا في غاية القسوة والصعوبة ولا يحصلون على أي اهتمام او متابعة او مستحقات.

كما دعا البيان " جميع زملائهم الطلاب للتضامن معهم في معاناتهم.