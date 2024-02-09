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تحذيرات عاجلة لمركز الأرصادوالإنذار المبكر .. خمس محافظات يمنية مهددة بموجة باردة

الجمعة 09 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من موجة برد قادمة خلال الساعات القادمة، كما

توقعت الأرصاد الجوية، أجواء باردة وأمطار متفرقة في عدد من المحافظات اليمنية، خلال الساعات القادمة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية والانذار المبكر، إنه يتوقع أن تكون الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكرعلى محافظات (صعده، عمران، صنعاء، ذمار، والبيضاء) حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (6 - 10) درجات مئوية.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات (تعز، اب، ريمة، المحويت، حجة) والمناطق الداخلية المحاذية لسهل تهامة.

ومن المتوقع أن تهب رياح معتدلة الى قوية تصل أقصى سرعة لها الى 28 عقدة خاصة على الأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب تعمل على إضطراب البحر وإرتفاع الموج.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية والانذار المبكر المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الجبلية من الاجواء الباردة.

ودعا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الامطار.

وحذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر في الأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب من إضطراب البحر وإرتفاع الموج

 
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