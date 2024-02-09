صواريخ وطائرات مسيرة ورادارات ومخازن الأسلحة.. وزارة الدفاع الأمريكية تكشف عن خسائر  متواضعة للحوثيين

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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن الخسائر العسكرية التي تعرضت لها الحوثيون في اليمن، حيث قال بلاغ البنتاغون ان " أن أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق دمرت في الضربات على مواقع الحوثيين في اليمن.
وقال المتحدث باسم "البنتاغون" بات رايدر، في مؤتمر صحفي، إن الضربات على الحوثيين المدعومين من إيران، والتي بدأت في يناير/كانون الثاني "دمرت أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق".
وأضاف: "منذ الضربات الأولى للتحالف الدولي في 11 يناير، قمنا بتدمير أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق، بالإضافة إلى العديد من الطائرات بدون طيار، والرادارات ومناطق تخزين الأسلحة".
وتابع أن الضربات التي وقعت في 3 فبراير/ شباط "دمرت أو ألحقت أضرارا جسيمة بـ 35 هدفا من أصل 36، بما في ذلك أماكن تخزين الأسلحة والرادارات و3 مروحيات ومراكز القيادة والسيطرة وأنظمة الصواريخ".
وذكر أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) "تواصل تقييم نتائج الضربات السابقة في العراق وسوريا في 2 فبراير، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن أكثر من 40 مسلحا مرتبطًا بمجموعات موالية لإيران قتلوا أو أصيبوا في الضربات الأمريكية التي استهدفت 7 منشآت، والتي شملت أكثر من 85 هدفا".