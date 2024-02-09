صواريخ وطائرات مسيرة ورادارات ومخازن الأسلحة.. وزارة الدفاع الأمريكية تكشف عن خسائر متواضعة للحوثيين اليمن: وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني مأرب مصدر مطلع في رئاسة مجلس النواب يكشف لـ مأرب برس عن الحقائب الوزارية التي يجري التنافس عليها وتأجيل حسم التعيينات في وزارتين سياديتين الإتحاد الآسيوي يعلن عن طاقم تحكيم نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن (توقيت المباراة) نجاح باهر لمعرض الدفاع العالمي بالرياض عقود شراء بـ7 مليارات دولار ومشاركة 116 دولة السعودية تبدأ بتصدير الطائرات المسيرة.. حضور لافت في معرض الدفاع العالمي تزامنا مع تعيين بن مبارك رئيسا للحكومة .. 250 مليون دولار في حساب البنك المركزي بعدن ومصدر مسئول يثمن للسعودية دعمها السخي شاهد اللقطة.. الهلال السعودي يطالب بمعاقبة رونالدو بسبب حركة ''مشينة'' غارات للطيران الأمريكي البريطاني تستهدف ''الطائف والكثيب والجبانة'' بمحافظة الحديدة واشنطن تعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد الحوثيين - بيان
أكد مصدر مطلع في رئاسة مجلس النواب اليمني ان التشكيلة الحكومية المرتقبة سترتكز على معيار المناصفة بين الشمال والجنوب وبنسبة تمثيل وزاري متساوية بواقع 50 بالمائة لكلا الجانبين وذلك استنادا الى اتفاق الرياض .
وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ" مأرب برس" عن عدم استحداث تغييرات في أعضاء الحكومة الجديدة حيث تم التوافق على أن أي مكون يرغب في تغيير ممثلية في التشكيلة الحكومية فعليه أن يرشح البديل ويتم تعيينه .
وأشار المصدر الى ان ثمة حقائب وزارية شاغرة تتمثل في وزارتي الخارجية والمغتربين والاتصالات وتقنية المعلومات منوها الى انه تم التوافق على تأجيل البت فيهما الى أجل غير مسمي .
ومن المقرر ان يتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة خلال الساعات القادمة ووفقا للاجراءت القانونية والدستورية المعتمدة .