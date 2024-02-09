مصدر مطلع في رئاسة مجلس النواب يكشف لـ مأرب برس عن الحقائب الوزارية التي يجري التنافس عليها وتأجيل حسم التعيينات في وزارتين سياديتين

الجمعة 09 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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أكد مصدر مطلع في رئاسة مجلس النواب اليمني ان التشكيلة الحكومية المرتقبة سترتكز على معيار المناصفة بين الشمال والجنوب وبنسبة تمثيل وزاري متساوية بواقع 50 بالمائة لكلا الجانبين وذلك استنادا الى اتفاق الرياض .

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ" مأرب برس" عن عدم استحداث تغييرات في أعضاء الحكومة الجديدة حيث تم التوافق على أن أي مكون يرغب في تغيير ممثلية في التشكيلة الحكومية فعليه أن يرشح البديل ويتم تعيينه .

وأشار المصدر الى ان ثمة حقائب وزارية شاغرة تتمثل في وزارتي الخارجية والمغتربين والاتصالات وتقنية المعلومات منوها الى انه تم التوافق على تأجيل البت فيهما الى أجل غير مسمي .

ومن المقرر ان يتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة خلال الساعات القادمة ووفقا للاجراءت القانونية والدستورية المعتمدة .