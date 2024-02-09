الإتحاد الآسيوي يعلن عن طاقم تحكيم نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن (توقيت المباراة) نجاح باهر لمعرض الدفاع العالمي بالرياض عقود شراء بـ7 مليارات دولار ومشاركة 116 دولة السعودية تبدأ بتصدير الطائرات المسيرة.. حضور لافت في معرض الدفاع العالمي تزامنا مع تعيين بن مبارك رئيسا للحكومة .. 250 مليون دولار في حساب البنك المركزي بعدن ومصدر مسئول يثمن للسعودية دعمها السخي شاهد اللقطة.. الهلال السعودي يطالب بمعاقبة رونالدو بسبب حركة ''مشينة'' غارات للطيران الأمريكي البريطاني تستهدف ''الطائف والكثيب والجبانة'' بمحافظة الحديدة واشنطن تعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد الحوثيين - بيان مأرب.. قبائل عبيدة والوادي تصدر وثيقة هامة حول الأعمال التخريبية التي شهدتها المحافظة مؤخراً ناطق المليشيات يتحدث عن مصير مفاوضات السلام وتطورات النقاشات مع الجانب السعودي عاجل : حقيبة الخارجية تثير جدل التباين .. مصادر سياسية تكشف لـ مأرب برس عن مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة الشرعية الجديدة
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعيين الحكم الصيني ما نينغ، لإدارة المباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي قطر والاردن، غداً السبت، على ملعب لوسيل في نهائي بطولة كأس آسيا المقامة في قطر 2023م.
وبات ما نينغ أول حكم من الصين يقود نهائي كأس آسيا، ويشارك في إدارة المباراة النهائية الحكمان الصينيان زهو فاي، وزهانغ تشينغ، في حين يتولى الثنائي الأوزبكي ليغيز تانتاشيف وأندري تسابينكو مهام الحكم الرابع والحكم الاحتياط المساعد على التوالي، ويتولى مسؤولية حكم الفيديو المساعد الحكم الصيني فو مينغ، ويساعده الياباني جومبي ايدا.
وكان ما نينغ (44 عاماً) قد أدار ثلاث مباريات في بطولة كأس آسيا قطر 2023، كانت الأولى في دور المجموعات وجمعت كوريا الجنوبية والبحرين ثمّ مواجهة ثمن النهائي بين قطر وفلسطين كما تولّى قيادة موقعة إيران واليابان في ربع نهائي البطولة القارية.
مباراة قطر والأردن تنطلق الساعة السادسة مساء السبت بتوقيت مكة المكرمة.