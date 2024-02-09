الإتحاد الآسيوي يعلن عن طاقم تحكيم نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن (توقيت المباراة)

الجمعة 09 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعيين الحكم الصيني ما نينغ، لإدارة المباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي قطر والاردن، غداً السبت، على ملعب لوسيل في نهائي بطولة كأس آسيا المقامة في قطر 2023م.

وبات ما نينغ أول حكم من الصين يقود نهائي كأس آسيا، ويشارك في إدارة المباراة النهائية الحكمان الصينيان زهو فاي، وزهانغ تشينغ، في حين يتولى الثنائي الأوزبكي ليغيز تانتاشيف وأندري تسابينكو مهام الحكم الرابع والحكم الاحتياط المساعد على التوالي، ويتولى مسؤولية حكم الفيديو المساعد الحكم الصيني فو مينغ، ويساعده الياباني جومبي ايدا.

وكان ما نينغ (44 عاماً) قد أدار ثلاث مباريات في بطولة كأس آسيا قطر 2023، كانت الأولى في دور المجموعات وجمعت كوريا الجنوبية والبحرين ثمّ مواجهة ثمن النهائي بين قطر وفلسطين كما تولّى قيادة موقعة إيران واليابان في ربع نهائي البطولة القارية.

مباراة قطر والأردن تنطلق الساعة السادسة مساء السبت بتوقيت مكة المكرمة.