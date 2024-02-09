نجاح باهر لمعرض الدفاع العالمي بالرياض عقود شراء بـ7 مليارات دولار ومشاركة 116 دولة

الجمعة 09 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أُسدل الستار على النسخة الثانية من «معرض الدفاع العالمي» للعام الحالي بتوقيع 61 عقد شراء قيمتها 26 مليار ريال (نحو 7 مليارات دولار)، وبمشاركة 773 عارضاً و441 وفداً رسمياً يمثّلون 116 دولة. ومن المتوقع أن تنظم النسخة الثالثة عام 2026.

وقد زار المعرض 106 آلاف شخص، وسُجل توقيع 73 اتفاقية، منها 17 اتفاقية مشاركة صناعية تمت طوال أيام المعرض.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، في إعلانه ختام المعرض، إن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هذا الحدث العالمي، والاهتمام المتواصل والمتابعة المستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الأمير محمد بن سلمان «كان لها عظيم الأثر في تحقيق نجاح المعرض، بما يعكس رغبة القيادة في تنظيم معرض عالمي متخصص ضمن أفضل معارض الدفاع والأمن في العالم، إلى جانب توطين 50 في المائة من الإنفاق على الخدمات والمعدات العسكرية وفق توجهات (رؤية 2030)». وأكد أن المعرض نجح في ربط قادة الصناعة والمبتكرين من جميع أنحاء العالم بشكل فعّال، مشيراً إلى أن هذه النسخة فتحت الأبواب أمام الأسواق العالمية لدخول سوق صناعة الدفاع والأمن في المملكة. وأضاف أن «المعرض أصبح منصة عالمية فعالة لتحقيق التواصل وتبادل المعرفة وبناء العلاقات التجارية في جميع أنحاء العالم، والتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات في هذه الصناعة».

وتضمن المعرض مجموعة من البرامج التي أسهمت في إثراء صناعة الدفاع والأمن، مثل منصة الدفاع للفضاء، ومنصة مستقبل الدفاع، وبرنامج المرأة في الدفاع وبرنامج مواهب المستقبل.