تزامنا مع تعيين بن مبارك رئيسا للحكومة .. 250 مليون دولار في حساب البنك المركزي بعدن ومصدر مسئول يثمن للسعودية دعمها السخي

الجمعة 09 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 177

اطلقت السعودية الدفعة الثانية من المنحة التي قدمتها المملكة للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأعلن البنك المركزي اليمني، تحويل السعودية الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني،استكمال إجراءات تحويل المنحة إلى البنك المركزي .. متوقعا دخولها في حسابات البنك المركزي في موعد لا يتجاوز يوم الأحد القادم.

وثمن المصدر، الدعم السخي والمتواصل للأشقاء في المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية في كل المراحل وعلى مختلف الأصعدة وخاصة في الظروف الصعبة والاستثنائية،وفق وكالة سبأ.

وتشهد العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة انهيارا متواصلا، وسط فشل الحكومة والبنك المركزي في كبح ذلك الانهيار الذي انعكست تداعياته على أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

ويأتي اطلاق الدفعة الثانية من المنحة تزامنا مع تعيين احمد عوض بن مبارك، رئيسا للحكومة خلفا لمعين عبدالملك الذي فشل في تنفيذ الوعود التي قطعها منذ توليه المنصب عام 2018، منها العمل على استقرار العملة، وهو الأمر الذي لم يحدث.

ومنتصف يناير الماضي أعلن البنك المركزي أنه تم تحويل الدفعة الثانية من الوديعة السعودية المخصصة لدعم البنك المركزي اليمني إلى حساب البنك في البنك الأهلي السعودي.

وكانت السعودية أعلنت إيداع مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني دعما للاقتصاد اليمني في فبراير 2023م، وهي جزء من التعهدات التي أعلنتها السعودية والإمارات عقب تشكيل مجلس القيادة في شهر أبريل عام 2022م، والمقدرة بثلاثة مليارات دولار، لكن تأخر تسليم التعهدات، بمبررات تتعلق ببرامج إصلاحية على البنك والحكومة تنفيذها.