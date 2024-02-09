غارات للطيران الأمريكي البريطاني تستهدف ''الطائف والكثيب والجبانة'' بمحافظة الحديدة

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شن الطيران الأمريكي البريطاني ظهر اليوم الجمعة غارات جديدة على مواقع بمحافظة الحديدة غرب اليمن.
واستهدف الطيران بغارتين منطقة الطائف بمديرية الدريهمي.
وسبقها غارات استهدفت منطقتي الكثيب والجبّانة شمالي مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.
وامس (الخميس)، قالت قوات القيادة المركزية الأميركية انها نفّذت ضربتين دفاعاً عن النفس، استهدفتا صاروخَي كروز مضادين للسفن تابعين للحوثيين كانا جاهزين للإطلاق على سفن في البحر الأحمر.
وأضافت: «في وقت لاحق من الخميس، في الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفّذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربة ثانية استهدفت صاروخ كروز هجومياً برياً للحوثيين كان جاهزاً للإطلاق».
وأقرت الولايات المتحدة، بموجة جديدة من صواريخ الجماعة الحوثية في اليمن استهدفت سفينتي شحن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما يشير إلى محدودية تأثير الضربات التي نفّذتها واشنطن وشاركت لندن في 3 مناسبات منها لتحجيم قدرة الجماعة الموالية لإيران على استهداف السفن.