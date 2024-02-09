واشنطن تعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد الحوثيين - بيان

الجمعة 09 فبراير-شباط 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أفاد بيان، اليوم (الخميس)، بأن قوات القيادة المركزية الأميركية نفّذت ضربتين دفاعاً عن النفس أمس، استهدفتا صاروخَي كروز مضادين للسفن تابعين للحوثيين كانا جاهزين للإطلاق على سفن في البحر الأحمر.

وأضاف البيان: «في وقت لاحق من ذلك اليوم، في الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفّذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربة ثانية استهدفت صاروخ كروز هجومياً برياً للحوثيين كان جاهزاً للإطلاق».

وأقرت الولايات المتحدة، الأربعاء، بموجة جديدة من صواريخ الجماعة الحوثية في اليمن استهدفت سفينتي شحن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما يشير إلى محدودية تأثير الضربات التي نفّذتها واشنطن وشاركت لندن في 3 مناسبات منها لتحجيم قدرة الجماعة الموالية لإيران على استهداف السفن.

كانت واشنطن قد نفّذت نحو 15 ضربة على أراضٍ يمنية خاضعة للحوثيين وساندتها لندن 3 مرات ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني)، إثر تصعيد الجماعة هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن، تحت مزاعم مساندة الفلسطينيين في غزة ضد إسرائيل.