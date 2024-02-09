مأرب.. قبائل عبيدة والوادي تصدر وثيقة هامة حول الأعمال التخريبية التي شهدتها المحافظة مؤخراً

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اصدرت قبائل عبيدة والوادي بمحافظة مأرب اليوم الاربعاء وثيقة هامة حول الأعمال التخريبية التي شهدتها المحافظة مؤخراً .
وبحسب الوثيقة التي وصل مأرب برس نسخة منها
اعلنوا مشايخ عبيدة والوادي في الوثيقة وقوفهم إلى جانب الدولة ضد المخربين للمنشآت العامة النفطية والغازية وقطاع الطرق.
الوثيقة التي وقعها عدد من مشايخ الوادي، أكدت أن أي مخرب أو قاطع طريق دمه مباح للدولة والقبيلة، وأن أي متهم بالتخريب للمنشآت النفطية أو قطع الطرقات فعلى الدولة أن تقوم بواجبها في ضبط المخربين
الموقعون أكدوا ايضاً بأنهم إلى جانب الدولة وقدموا على هذا وجيههم وعهودهم بالوفاء والالتزام بما ذكر أعلاه، وأنهم مع بعضهم البعض يد واحدة لحماية أرضهم والمصالح العامة وعليه تم التوقيع.